В Башкирии принят закон о квотах для приема на работу участников СВО

– Закон призван содействовать трудоустройству военнослужащих, вернувшихся домой после выполнения задач в зоне специальной военной операции, – сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Работодателям с численностью работников от 100 человек устанавливается квота для обязательного приема на работу данной категории граждан в размере 1 % среднесписочной численности работников. Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО. По мнению спикера парламента, квотирование рабочих мест для защитников Родины – не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Ряд регионов уже практикуют такой механизм. – Опыт трудоустройства участников СВО по квотам уже имеется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях, – сказал Константин Толкачев. – Планируют вводить квотирование также Вологодская, Курская, Самарская области и Республика Карелия. В Башкортостане с принятием закона около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более пяти тысяч рабочих мест. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает возможность предоставления льгот бизнесу при трудоустройстве участников СВО.

Госсобрание - Курултай РБ Фото: Эдуард Кускарбеков / «Башинформ»