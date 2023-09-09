Ученики стерлитамакской школы № 29 вернулись в отремонтированное здание

В Башкортостане в рамках федеральной программы капитального ремонта в этом году отремонтированы 77 зданий 70 школ. Одна из них – школа № 29 г.Стерлитамака, куда с началом этого учебного года наконец вернулись её настоящие хозяева – ученики и учителя.

Школьное здание издалека привлекает внимание – после ремонта оно выглядит современным и молодым. Пришкольная территория покрыта свежим асфальтом, так что бегущим навстречу первоклашкам передвигаться по двору удобно и безопасно.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Интересно, что думают родители и ученики о результатах капитального ремонта школы? Мама ученика 1 Г класса Надежда Проценко не скрывает радости, что в этом году её старший сын, ученик шестого класса, вернулся в родные стены. Он уже успел оценить, как всё здесь изменилось, стало практически новым. Много восторгов вызвали спортивный зал, столовая, а лестница, ведущая с четвёртого этажа, стала безопасной. Но самое главное – его класс по решению педагогического коллектива и родителей стал кадетским по профилю МЧС. Младший сын, Роман, только приступил к учёбе, но ему уже понравилось всё: красивая школа, удобные парты и шкафы в классе и, конечно, первая учительница Регина Радиковна. Мальчик умеет читать и вычислять благодаря занятиям в детском саду и надеется, что много интересного и полезного узнает в школе.

– Здесь всё преобразилось, и мы, родители, тоже отчасти участвовали в процессе ремонта, – рассказывает Надежда. – В школьном чате нас просили голосовать за понравившиеся варианты отделки фасада здания. Мы могли наблюдать за ходом работ, были в курсе происходящего. Ожидания нас не обманули, школа стала не только красивой, но и очень удобной, современной.

К нашей беседе присоединилась председатель школьного родительского комитета Марина Сергеевна Чёрная:

– Мои детство и юность прошли в стенах этой школы, я здесь училась десять лет. Мой старший ребёнок сейчас в 11 классе, а младший – первоклассник. Вспоминаю годы, проведённые здесь, с теплотой. Чувствую радость, что мои дети учатся в комфортных условиях. Школа удивительно преобразилась, при этом сохранила свой особый дух. Здесь работают замечательные учителя, которые не просто дают детям знания, но и душой болеют за них. Мы, родители, благодарны администрации нашей школы и мэру Стерлитамака Рустему Газизову за такой прекрасный ремонт.

– Как складывалось общение с родителями по поводу реконструкции?

– Практически все дружно участвовали в обсуждении проекта, выбирали варианты дизайна фасада, приходили, наблюдали за ходом работ.

– Ремонт длился больше года, где в это время дети получали знания?

– Класс, где учится мой сын, приняли на это время школа № 17 и гимназия № 5. С нашими ребятами работали свои учителя. Мы потерпели год, но ничего страшного, ведь результат того стоил. Дети вернулись в родную школу, которая стала намного уютнее.

ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ

Какой стала школа, мы увидели во время экскурсии с директором Дмитрием Богатырёвым.

– Благодаря усилиям прежнего директора Сергея Викторовича Шитикова в 2022 году школа № 29 была включена в государственную программу РФ «Развитие образования», инициированную Президентом России Владимиром Путиным, – рассказывает Дмитрий Сергеевич. – Именно наша школа стала первым учебным учреждением Стерлитамака, попавшим в программу капитального ремонта. Сергей Викторович очень любил свою школу и делал всё возможное для неё.

С апреля 2022 по июль 2023 года проводились работы по капитальному ремонту здания. На него затрачено 117 миллионов рублей, 6 млн 667 тысяч рублей выделено на приобретение средств обучения и воспитания. Мы закупили школьную мебель – парты, стулья, шкафы для учителя, для детской одежды, спортивное оборудование, мячи, компьютерную технику для кабинета информатики, верстаки для уроков технологии, для комфортных занятий изобразительным искусством – мольберты, организовав таким образом арт-студию. Для работы советника директора по воспитанию создан кабинет «Центр детских инициатив» – это своеобразное место, где накапливаются и прорабатываются идеи ребят. Мы обновили информационно-библиотечный центр, он был создан одним из первых, добавили новую интерактивную панель, которая позволит проводить прямые трансляции, подключения к выступлениям поэтов и писателей республики, участвовать в онлайн-мероприятиях. Здесь детям обеспечен доступ к электронным библиотекам, в наших планах – создавать электронные книжные ресурсы.

Проходя по затихшим на время уроков коридорам, останавливаемся посмотреть на занятия учеников начальных классов по применению на практике правил дорожного движения. В одной из рекреаций организовано пространство для таких полезных уроков: пешеходный переход, дорожные знаки, которые можно перемещать и таким образом изучать разные ситуации, возникающие во время движения по проезжей части, стенд с полезной информацией и рядом с ним – изображение инспектора ГИБДД в полный рост.

На вопрос, как безопасно перейти дорогу, если вдруг сломался светофор, серьёзный второклассник отвечает со знанием дела:

– Пересекать проезжую часть надо на пешеходном переходе. Сначала надо посмотреть налево и убедиться, что дорога свободная. Дойти до середины и посмотреть направо. Если нет машин, можно идти.

– От кого ты получил такие знания?

– От мамы, а ещё нас учат этому в школе.

– Какая, по-твоему, польза от уголка безопасности дорожного движения?

– Мы здесь изучаем знаки, правила, играем. Учимся правильно себя вести на дороге.

Дмитрий Сергеевич рассказал, что в школе уделяется большое внимание работе по изучению ПДД: проводятся конкурсы рисунков по этой тематике, конкурсы, организована школьная агитбригада, которая выступает на городских смотрах.

Школьные кабинеты, светлые, красивые после ремонта, ещё и очень удобные для учеников и учителей. Они оснащены интерактивными досками, проекторами, подключены к полезным интернет-ресурсам, что позволяет делать уроки интересными и запоминающимися.

НА РАБОТУ – С РАДОСТЬЮ!

Конечно, нас интересует мнение о произошедших в школе изменениях тех людей, на которых она и держится, – учителей.

Михаил Владимирович Алексеенко, учитель русского языка и литературы, не сдерживает улыбки:

– Впечатления после ремонта самые радостные и у детей, и у педагогов. Школа полностью изменилась, стала светлой, современной, уютной. Хочется, чтобы она оставалась такой долгие годы. Теперь перед коллективом учителей новая задача – вывести школу на более высокий уровень, чтобы наши ребята достигали больших успехов в учёбе, предметных олимпиадах, различных конкурсах и становились нашей гордостью.

В новом учебном году в школе появился кадетский класс МЧС. Классный руководитель шестиклассников – будущих спасателей – Наталья Геннадьевна Гордеева считает, что это важное событие для детей, родителей и школы в целом. Ребята в классе ответственные, дружные, увлечённые. Многие из них занимаются спортом, участвуют во многих мероприятиях класса и школы, развиваются по различным творческим направлениям: музыке, живописи, танцам и другим. Поэтому они заслужили право стать кадетами класса МЧС.

Рассказывает классный руководитель 11-го класса, учитель русского языка и литературы Ольга Валерьевна Калашникова:

– Конечно, мы очень рады, что вернулись в свою школу и работаем в таких комфортных условиях. Правда, мои 11-классники немного сожалеют, что им всего год учиться в прекрасно отремонтированной школе, и они уже не попадут в класс МЧС, как их младшие товарищи. Мы, учителя, приходим на работу с хорошим настроением, знаем, что нас ждут любимые ученики, светлые, уютные кабинеты, в которых хочется совершать совместные открытия.

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА