Врач-неонатолог Рамиля Богданова: «Детей, прежде всего, надо любить»

В преддверии Международного женского дня – тема особенно актуальная. Ведь одной из составляющих женского счастья является, пожалуй, материнство, а сохранение здоровья детей – основная задача государственной политики России. О том, как обстоят дела в разделе медицины, который занимается младенцами и новорождёнными, мы решили узнать у заместителя главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ, кандидата медицинских наук Рамили Богдановой.

- Рамиля Заитовна, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к модной сейчас тенденции – домашним родам?

- Скажу как профессионал в системе здравоохранения - к домашним родам отношусь очень скептически. Ведь в этом случае риски для жизни и здоровья как для женщины, так и для ребенка многократно повышаются.

- Появилось много блогеров, которые часто рассказывают о том, как ухаживать за новорожденными, ваше отношение к этому? Расскажите о традиционных методах.

- Информацию о том, как ухаживать за новорождёнными, на мой взгляд, должны распространять компетентные в этом вопросе лица. К сожалению, не многие эксперты ведут свои блоги, и вот это окно возможности занимают граждане, не имеющие зачастую специальных знаний. Неправильно, что знания по уходу за новорождёнными дают люди, не имеющие образования. Возможно, это связано с тем, что врачи, как правило, очень много работают, постоянно дежурят и физически не могут активно заниматься социальными сетями. Что касается ухода за ребенком. Одним из важнейших, на мой взгляд, краеугольных камней сохранения здоровья ребенка является грудное вскармливание. Уже во время беременности мы рассказываем будущим мамочкам о важности грудного вскармливания, стараемся их мотивировать. Второй момент – чистая кожа. Ежедневное купание, правильная температура воды - 37 градусов. При этом проверять температуру нужно не локтем, не пальчиком, а именно водяным термометром. Никаких лишних кремов и присыпок, если для этого нет клинических показаний. Также, если у ребенка чистые носик, глазки, ушки, не рекомендуется проводить лишние манипуляции.

- Синдром внезапной детской смерти – что это и как часто встречается в Башкирии?

- Синдром внезапной детской смерти встречается во всем мире с одинаковой частотой. К сожалению, не все патогенетические моменты изучены. Есть статьи, в которых описывается, что на это влияют и генетические факторы, есть материалы, которые указывают на влияние синдрома внезапной детской смерти наличие иммунодефицита, врождённых вялотекущих инфекций. Что касается Башкирии, такие случаи случаются, но не чаще чем в других регионах. Самая главная рекомендация - ребёнок должен спать отдельно в кроватке, не с родителями в постели. Положение – на спине, кроватка должна быть достаточно твёрдая, рядом не должно быть никаких предметов ухода в виде подушек и одеял.

- Стоит ли внедрять в правовое поле справку о генетической совместимости перед ЗАГСом?

- Лично я – против этой затеи. Генетические заболевания не все выявляются в первые сутки жизни человека. Манифестация некоторых происходит в раннем возрасте, что-то - в подростковом, а некоторые заболевания вообще проявляются в позднем возрасте, когда человек уже взрослый. Конечно, хорошо знать свой генетический паспорт, знать все риски, которые у тебя существуют, но заниматься каким-то генетическим отбором перед ЗАГСом, на мой взгляд, очень попахивает евгеникой, которая была широко распространена в Германии в годы Второй мировой войны. Есть такое понятие, как любовь. Кроме того, не во всех браках, даже если они генетически совместимы, рождаются дети.

- Какие анализы берут сейчас у новорожденных в роддомах, имею в виду неонатальный скрининг.

- В нашей стране скрининг на 5 заболеваний проводился уже много лет. А с 2023 года в рамках реализации программы расширенного скрининга количество исследуемых заболеваний увеличилось до 36. Забор крови осуществляется у доношенных и недоношенных детей в разные сутки жизни во всех роддомах России. Особенностью проведения анализа является то, что бланки с пятном крови передаются в медико-генетический центр, там расшифровывают структуру заболеваемости. Если у ребенка есть признаки заболевания, то проводится подтверждающая диагностика. Если у малыша все же находят генетические отклонения, то анализ направляется в НИИ Бочкова. В случае подтверждения орфанного заболевания, ребенок вносится регистр больных, после чего через круг добра начинет получать особые препараты.

- Любите ли вы свою работу?

- Думаю, да, люблю. Я работаю педиатром с 1994 года, неонатологом – с 1996 года. На мой взгляд, дети - это особые люди. Когда дети выздоравливают, это всегда приносит большую радость как родителям, так и нам, врачам. Ну а если ребенок рождается здоровым - это просто счастье. В любом случае, детей нужно, прежде всего, любить!