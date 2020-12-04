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75 лет Победы
Общество
Общество
Вчера, 13:55
Брифинг Владимира Куликова
Общество
14 Июля , 15:10
Друзья, представляем нового участника конкурса "Герои нашего времени!"
Общество
14 Июля , 11:19
Друзья, сегодня - последний день фотоконкурса "Герои нашего времени"
Общество
4 Декабря 2020, 10:36
ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
Общество
13 Ноября 2020, 19:56
«Роскосмос» намерен выпускать одежду, парфюмерию и алкоголь под брендом «Поехали!»
Общество
12 Ноября 2020, 20:46
В Стерлитамаке назначили главу администрации и председателя Совета города
Общество
12 Ноября 2020, 17:05
Что вы купили на свою первую зарплату?
Общество
11 Ноября 2020, 18:42
12 ноября в 12-00 состоится брифинг администрации города, посвящённый санитарно-эпидемиологической обстановке в Стерлитамаке
Общество
11 Ноября 2020, 13:02
Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани»
Общество
3 Ноября 2020, 16:00
Сообща против трудностей и беды
Общество
3 Ноября 2020, 13:04
Завод металлоконструкций примет на работу
Общество
14 Октября 2020, 17:01
Будущие инженеры получили подарок от АО «Транснефть-Урал»
Общество
8 Октября 2020, 11:07
Лучше свободы ничего нет
Общество
5 Октября 2020, 11:43
В Башкирии повышают тарифы на вывоз мусора. Что нужно про это знать?
Общество
1 Октября 2020, 17:38
Героиня на все времена
Общество
26 Сентября 2020, 20:10
Видеоотчет "Зеленая Башкирия"
Общество
25 Сентября 2020, 18:14
Большинство горожан высказалось за вакцинацию
Общество
23 Сентября 2020, 17:13
Новый фасад - новый рисунок
Общество
23 Сентября 2020, 13:53
Хорошая новость!
Общество
22 Сентября 2020, 19:15
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
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