Владимир Путин поздравляет с Днём железнодорожника

В этом году — 175 лет первой железной дороге, соединившей Москву и Санкт‑Петербург, которая стала важной вехой в развитии транспортной системы страны, укрепила обороноспособность, дала импульс экономике и повысила мобильность людей. Тогдашние инженерные решения воплощали передовые идеи эпохи, а железные дороги стали символом надёжности и прогресса в России.

Владимир Путин отмечает героизм железнодорожников в тяжёлые годы и говорит, что сегодня они помогают снабжать войска, доставляют грузы в приграничные районы, восстанавливают сообщение на территориях Новороссии и Донбасса — нередко рискуя жизнью.

Благодаря профессионализму работников инфраструктура отрасли развивается: строится первая отечественная высокоскоростная магистраль, внедряются цифровые сервисы, электронная логистика, повышаются безопасность и скорость перевозок.

Источник и фото: Кремлин.ру