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Общество
1 Сентября , 03:55

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём знаний

Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём знанийГлава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём знаний
Глава администрации Стерлитамака поздравляет с Днём знаний

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года! Это время новых открытий и новых успехов.

Стерлитамакские школьники и студенты показывают блестящие результаты на олимпиадах и в спортивных соревнованиях, при сдаче государственных экзаменов и в творческих конкурсах, принимают активное участие в жизни города. Дорогие ребята, мы гордимся вашими достижениями. Вы многогранны, и каждый из вас по-своему талантлив.

В этот торжественный и волнующий день педагоги встречают первоклашек и своих повзрослевших ещё на год учеников, передают им знания и жизненный опыт. Труд учителя заслуживает искреннего признания и благодарности. Именно вы помогаете детям раскрывать таланты, формировать характер и уверенно смотреть в будущее.

В новом учебном году желаю всем учащимся отличных оценок, интересных уроков и увлекательных открытий. А педагогам и родителям – крепкого здоровья, взаимопонимания и вдохновения. Пусть новый учебный год станет временем больших возможностей, добрых перемен и новых побед! С Днём знаний!

Эмиль Шаймарданов, глава администрации ГО г.Стерлитамак

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