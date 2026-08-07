В Башкирии приближается второй пик активности клещей

Около 34 % пострадавших — дети. Хотя сейчас число обращений в медучреждения снизилось, специалисты призывают не терять бдительность.

В ведомстве предупредили, что в конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. Риск заражения опасными инфекциями остаётся высоким.

Для профилактики укусов Роспотребнадзор рекомендует:

использовать репелленты и специальные средства от клещей;

носить закрытую одежду во время пребывания в лесу и на природе;

сделать прививку от клещевого энцефалита — это самый надёжный способ защиты.

Если клещ присосался, его можно сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Пункты приёма действуют на всей территории Башкирии.

Источник и фото: ИА «Башинформ»