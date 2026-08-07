В Башкирии приближается второй пик активности клещей

Около 34 % пострадавших — дети. Хотя сейчас число обращений в медучреждения снизилось, специалисты призывают не терять бдительность.
В ведомстве предупредили, что в конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. Риск заражения опасными инфекциями остаётся высоким.
Для профилактики укусов Роспотребнадзор рекомендует:
Если клещ присосался, его можно сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Пункты приёма действуют на всей территории Башкирии.
Источник и фото: ИА «Башинформ»