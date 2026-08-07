+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Общество
7 Августа , 06:34

В Башкирии приближается второй пик активности клещей

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала года в республике зафиксировано 6345 случаев укусов клещей — это примерно на треть ниже показателя аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 9585 случаев.

В Башкирии приближается второй пик активности клещейВ Башкирии приближается второй пик активности клещей
В Башкирии приближается второй пик активности клещей

Около 34 % пострадавших — дети. Хотя сейчас число обращений в медучреждения снизилось, специалисты призывают не терять бдительность.

В ведомстве предупредили, что в конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. Риск заражения опасными инфекциями остаётся высоким.

Для профилактики укусов Роспотребнадзор рекомендует:

  • использовать репелленты и специальные средства от клещей;
  • носить закрытую одежду во время пребывания в лесу и на природе;
  • сделать прививку от клещевого энцефалита — это самый надёжный способ защиты.

Если клещ присосался, его можно сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Пункты приёма действуют на всей территории Башкирии.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru