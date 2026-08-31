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Общество
31 Августа , 08:55

Радий Хабиров наградил школьника из Стерлитамака

На оперативном совещании в ЦУРе ученика башкирского лицея‑интерната № 3 Стерлитамака Руслана Аминова наградили благодарностью Главы Башкирии. Школьник завоевал серебро на международной олимпиаде по экономике в Китае.

Радий Хабиров наградил школьника из СтерлитамакаРадий Хабиров наградил школьника из Стерлитамака
Радий Хабиров наградил школьника из Стерлитамака

Радий Хабиров подчеркнул значимость достижения: по его словам, республика входит в пятёрку лидеров по олимпиадному движению — это отражает высокий уровень школьного образования в регионе.

Руслан поблагодарил руководителя республики за признание, а также своих педагогов за поддержку и знания. Он рассказал о планах: вместе с Минэкономразвития в его гимназии хотят организовать республиканскую олимпиаду по экономике. Кроме того, девятиклассник намерен добиться победы на международной арене. «Хочу стать золотым призёром — считаю, что это реально, и буду к этому стремиться», — поделился Руслан Аминов.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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