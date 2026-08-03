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Общество
3 Августа , 10:56

Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

3 августа на еженедельном оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана.

Радий Хабиров вручил государственные награды БашкортостанаРадий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

Командир батальона, Герой России Тельман Уралбаев, удостоен медали генерала Шаймуратова — награду вручили за проявленные при исполнении воинского долга самоотверженность, мужество и героизм.

Тельман Уралбаев отметил, что свыше 70 % бойцов его батальона — уроженцы Башкортостана, и рассказал об участии подразделения в освобождении Красноармейска. «Ваши ребята проявляют себя храбрыми, воспитанными и решительными бойцами, — подчеркнул он. — От командования 27‑й стрелковой дивизии и от себя лично благодарю за то, что воспитываете воинов, преданных стране и народу. Также спасибо, уважаемый Радий Фаритович, за регулярную гуманитарную поддержку участников специальной военной операции».

Глава республики Радий Хабиров выразил признательность военнослужащим за добросовестное выполнение задач в ходе СВО. «С огромным уважением относимся ко всем вам, — сказал руководитель региона. — Передавайте нашим парням большой привет и пожелания удачи. Мы будем помогать вам во всём».

Медалью «За трудовую доблесть» отмечена главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова — награда вручена за высокое профессиональное мастерство.

Ирина Карамова поблагодарила руководство республики за оценку её труда и за поддержку здравоохранения. «Эта награда — признание заслуг всего нашего коллектива, — заявила она. — Больница недавно отпраздновала 35‑летие, а я руковожу ею уже 25 лет. За мной стоит команда из полутора тысяч человек — врачи, медсёстры, фельдшеры, лаборанты: все те, кто ежедневно трудится без оглядки на праздники и выходные. Спасибо, Радий Фаритович, что вопросы здравоохранения остаются в приоритете: строительство новых учреждений, капремонты и закупка оборудования — это важнейшие шаги для сохранения здоровья людей».

Радий Хабиров сообщил, что в 2027–2028 годах планируется начать строительство приёмных покоев в Клинической больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице № 21 Уфы. «Финансирование выделено на федеральном уровне, — отметил Глава Башкортостана, — поэтому важно своевременно организовать все необходимые работы. Скорая помощь и поликлиника — первое, с чем сталкивается человек при проблемах со здоровьем, и мы неизменно уделяем этим направлениям особое внимание».

Источник и фото: сайт Главы РБ

Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
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