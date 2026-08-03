Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

Командир батальона, Герой России Тельман Уралбаев, удостоен медали генерала Шаймуратова — награду вручили за проявленные при исполнении воинского долга самоотверженность, мужество и героизм.

Тельман Уралбаев отметил, что свыше 70 % бойцов его батальона — уроженцы Башкортостана, и рассказал об участии подразделения в освобождении Красноармейска. «Ваши ребята проявляют себя храбрыми, воспитанными и решительными бойцами, — подчеркнул он. — От командования 27‑й стрелковой дивизии и от себя лично благодарю за то, что воспитываете воинов, преданных стране и народу. Также спасибо, уважаемый Радий Фаритович, за регулярную гуманитарную поддержку участников специальной военной операции».

Глава республики Радий Хабиров выразил признательность военнослужащим за добросовестное выполнение задач в ходе СВО. «С огромным уважением относимся ко всем вам, — сказал руководитель региона. — Передавайте нашим парням большой привет и пожелания удачи. Мы будем помогать вам во всём».

Медалью «За трудовую доблесть» отмечена главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова — награда вручена за высокое профессиональное мастерство.

Ирина Карамова поблагодарила руководство республики за оценку её труда и за поддержку здравоохранения. «Эта награда — признание заслуг всего нашего коллектива, — заявила она. — Больница недавно отпраздновала 35‑летие, а я руковожу ею уже 25 лет. За мной стоит команда из полутора тысяч человек — врачи, медсёстры, фельдшеры, лаборанты: все те, кто ежедневно трудится без оглядки на праздники и выходные. Спасибо, Радий Фаритович, что вопросы здравоохранения остаются в приоритете: строительство новых учреждений, капремонты и закупка оборудования — это важнейшие шаги для сохранения здоровья людей».

Радий Хабиров сообщил, что в 2027–2028 годах планируется начать строительство приёмных покоев в Клинической больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице № 21 Уфы. «Финансирование выделено на федеральном уровне, — отметил Глава Башкортостана, — поэтому важно своевременно организовать все необходимые работы. Скорая помощь и поликлиника — первое, с чем сталкивается человек при проблемах со здоровьем, и мы неизменно уделяем этим направлениям особое внимание».

Источник и фото: сайт Главы РБ