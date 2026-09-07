Владимир Путин присвоил жителям Башкирии награды и звания

Салават Харасов, возглавляющий комитет Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Преподаватель физико‑математического лицея № 93 в Уфе Наталья Володина получила звание «Заслуженный учитель РФ».

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РБ» присвоено Раяну Шагимухаметову — заместителю председателя госкомитета Республики Башкортостан по ветеринарии.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: Вести.ру