Когда побеждает любовь

Педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара Ирина Александровна Попова – мама троих детей, наставник одарённых ребят, победитель нескольких педагогических конкурсов.

– Ирина Александровна, расскажите, что вас привлекло в профессии педагога?

– Я работала дизайнером по текстилю, получив высшее образование по этому профилю. Всё было отлично. Но когда родился второй ребёнок, меня потянуло к детям. Дома были мои любимые очаровательные малыши, а мне ещё хотелось общаться с подросшими ребятами, заниматься с ними, обучать их тому, что знаю сама. Я сильно люблю детей. И чем их больше, тем лучше.

Пока была в декрете, поступила на заочное отделение педагогического вуза. Нашла работу. После собеседования меня приняли во Дворец пионеров.

– Своих детей вниманием не обделяли?

– Нет, конечно. Если правильно распределять время, можно всё успеть. Сейчас у меня трое детей: Вячеслав, Владимир и Ксения. Дружная семья – стимул к творческой работе.

– Чем сейчас занимаетесь во Дворце пионеров?

– Реализую художественные программы «МаскарадГрим» и «Акварельки». Стремлюсь не просто обучать техническим приёмам, а воспитать в ребёнке стремление к точному воплощению задуманной идеи.

Программа «МаскарадГрим» интегрирует смежные виды искусства и культуры. В ней соединяются прикладное искусство, а также грим, бутафория, фольклор. Кроме того, дизайн, макетирование и т.п.

Такой междисциплинарный подход позволяет детям увидеть, как разные области дополняют друг друга.

– Сколько ребят посещают ваши занятия?

– Несколько групп. Всего шестьдесят человек – начальное и среднее звено.

– Семья, работа… Вы ещё и в конкурсах участвуете. Что вас привлекает в этом движении?

– Участие в конкурсе педагогического мастерства стало для меня осознанным шагом. Я готовилась к нему заранее, потому что воспринимаю конкурс как инструмент профессионального развития. Он помогает структурировать практику, увидеть её сильные и слабые стороны и точки роста. Но самое главное – сделать образовательный процесс более результативным, интересным для детей.

– Как к этому относятся во Дворце пионеров?

– У нас профессиональное конкурсное движение всегда находится в зоне особого внимания. Оно не просто поддерживается, но и активно развивается. Это давняя традиция, мощный импульс для личностного роста. И поэтому каждый педагог Дворца пионеров проходит через профессиональные конкурсы. Я не стала исключением.

– Известно, что вы победитель городского конкурса «Молодой специалист – 2018», финалист республиканского этапа Всероссийского конкурса «Флагман дополнительного образования – 2023», победитель республиканского этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 2026». Как вы готовились к этим испытаниям профессионального мастерства?

– Во время подготовки к городскому этапу конкурса «Педагог дополнительного образования» нужно было систематизировать большое количество информации, грамотно представить результаты работы и убедительно обосновать педагогическое кредо. Важно было не только достойно показать свои наработки, но и проанализировать возможные ошибки.

– Вы испытывали стресс на конкурсе?

– На республиканский этап я шла уверенно, нацеленная на победу. Конечно, стресс, нервное напряжение не обошли меня стороной. Они естественны для любого испытания. Однако серьёзная подготовка даёт значительную уверенность. Понимая, что состязания не выиграть, если не стать конкурентоспособной и не идти в ногу со временем, я выстраивала свою практику в соответствии с современными приоритетами развития дополнительного образования. Они не мыслимы без поддержки детской инициативы, элементов проектной и предпринимательской деятельности и т.п.

– Что ещё важно для победы?

– Поддержка со стороны близких и коллег. Мы работаем командой, и в этом наша сила. Победа – наша общая, так как за ней стоит совместный поиск, обсуждение и пробы разных вариантов.

Отдельная благодарность моей большой семье за понимание и терпение. Это мой надёжный тыл, без которого не было бы ни конкурса, ни победы.

Огромное спасибо с любовью в сердце детям, которые у меня занимаются. Именно ради их горящих глаз, ради фразы «А можно я попробую?» и стоит каждый день возвращаться к эскизам, коробкам с материалами, новым задумкам. Своим примером я показываю моим дорогим ребятам, что к намеченной цели нужно идти шаг за шагом.

– Ваша формула успеха?

– Любовь к детям, желание работать с ними плюс труд. Результаты видны в достижениях ребят: в образах, которые они создают сами; защите проектов, победах в конкурсах самых разных уровней. Особенно радостно, когда за победами следуют новые горизонты, когда дети приглашают в лагеря «Артек» и «Орлёнок».

– Ваши планы?

– Впереди новый этап – Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». Уверена, он подарит множество ярких впечатлений, живое общение, интересные встречи и горячие дискуссии. Но как бы ни сложился этот путь, одно остаётся неизменным: мой труд нужен – он помогает раскрывать детские таланты.

Главное для меня – продолжать то, что люблю, вдохновляться, радоваться маленьким и большим победам вместе с моими детьми.

Евгения Дьяконова

Фото из архива И. Поповой