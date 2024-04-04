Врач из Уфы рассказала, что такое здоровый образ жизни

Цель — повышение информированности населения различных возрастных групп о важности ведения ЗОЖ для профилактики заболеваний и повышения качества жизни. О том, как правильно себя вести, чтобы укрепить здоровье и избежать неинфекционных болезней, а также о работе специалистов в этой области рассказала главный врач республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева.

— Алиса Вилориковна, что такое здоровый образ жизни и зачем он нужен?

— Каждый человек имеет определенный запас здоровья, со временем у нас развиваются те заболевания, к которым есть предрасположенность. Наукой доказано, что человек может прожить больше ста лет, но все зависит от того, в какой среде мы находимся и какой образ жизни ведем.

Здоровый образ жизни обеспечивает гармоничное сочетание физического, соматического и психического состояния организма. ЗОЖ состоит из пяти основных факторов:

— Регулярное комплексное обследование организма и диспансеризация.

— Физическая активность, ее должно быть минимум 150 минут в неделю.

— Профилактика стресса. Мы живем в мире, где невозможно постоянно избегать тревог и напряжения. Но зная свою реакцию на них, мы можем научиться делать так, чтобы они нам не вредили. Для профилактики стрессов и выгорания очень важен регулярный отдых, соблюдение режима труда и отдыха.

— Здоровое питание. Согласно рекомендации ВОЗ, необходимо ежедневно употреблять 400 граммов свежих овощей и фруктов.

— Отказ от вредных привычек. Они всем известны —это алкоголь и курение, в том числе кальяна и электронных сигарет.

— Что делает в этом направлении Республиканский центр общественного здоровья и медпрофилактики?

— В первую очередь мы проводим социологические исследования по приверженности населения ЗОЖ, по распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, у нас собрана большая база данных. Наши мероприятия охватывают все возрастные группы населения. Специалисты Центра работают по трем направлениям.

Первое — мы работаем с участковыми терапевтами и в отделениях медицинской профилактики. Проводим обучение, как привлекать людей на диспансеризацию, как консультировать их по ведению ЗОЖ, какие правила жизни советовать пациентам, чтобы их заболевания не прогрессировали, а факторы риска заболеваний не проявлялись.

Второе — коллективные программы укрепления здоровья. Предприятия заинтересованы в том, чтобы их сотрудники не брали больничные, и охотно работают совместно с нашими специалистами над профилактикой заболеваний и снижением распространенности факторов риска для здоровья.

Третье — муниципальные программы укрепления здоровья. Их ведут главы администраций муниципальных образований, чтобы проживающее на их территории население имело возможность придерживаться ЗОЖ. Мероприятий по этому направлению множество: это организация точек продажи овощей и фруктов, легализация и ограничение точек продаж алкоголя и табачной продукции, увеличение количества спортивных объектов, «троп здоровья» и уличных тренажеров.

— Дайте, пожалуйста, советы читателям, как вести ЗОЖ?

— Проще всего начинать делать это всей семьей, а амбассадором обычно выступает женщина. Именно от нее обычно зависит, какая еда окажется на семейном столе, сколько семья будет употреблять овощей и фруктов.

Родители должны показать положительный пример детям. Можно сколько угодно говорить о вреде курения, но если кто-то из родителей курит, то слова вряд ли будут услышаны.

Развивайте полезные привычки — сходить всей семьей вечером на прогулку, отправиться с работы пешком или хотя бы выйти из автобуса на одну остановку раньше. Необходимо вовлекать и членов семьи пожилого возраста, потому что движение — это залог долгой и здоровой жизни.

Необходима регулярность, но не нужно себя ругать, если вы сегодня что-то пропустили. Договоритесь с детьми, что они будут напоминать вам правила, и они с удовольствием включатся в такую игру.

Если вам удалось внедрить эти принципы в свою жизнь, то вы уже встали на правильный путь. Здоровый образ жизни — это не жесткие ограничения во всем. Везде должна быть гармония, без перегибов. К примеру, профессиональный спорт — это уже не про ЗОЖ, а вот сдача норм ГТО в него вполне вписывается.

Источник: газета «Республика Башкортостан»