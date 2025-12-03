-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Общество
3 Декабря , 09:43

Башкортостан попал в число лидеров по количеству заявок на премию «Служение»

Итоги заявочной кампании озвучили организаторы на пресс-конференции в ТАСС

пресс-служба ВАРМСУ
Фото: пресс-служба ВАРМСУ

В 2025 году на соискание III Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступило 61 460 заявок — это втрое больше, чем в первом сезоне. Поступали индивидуальные и командные заявки. Об этом сообщил Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике.
 
Республика Башкортостан — в числе лидеров по количеству заявок. В этот список также попали Кемеровская область — Кузбасс, ХМАО — Югра, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Красноярский край, Пермский край, Республика Дагестан и Саратовская область.
 
— Перед третьим сезоном была проделана большая подготовительная работа. Мы тщательно проанализировали точки роста, учли предложения победителей, советов муниципальных образований и получили рекордный интерес. Среди десяти новых номинаций, утвержденных Набсоветом, появились две новые — «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «С передовой СВО — в муниципалитет». Также мы приняли решение об учреждении номинации «Единство народов — сила страны». Набор заявок в этой номинации продлится до 18 января 2026 года, — сказал Евгений Грачев.
 
Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, отметила, что премия «Служение» продолжает объединять муниципальных служащих разных поколений.
 
— Эта премия создана для тех, кто искренне служит своему народу и своей земле. При этом 66 % участников — новички, что свидетельствует о растущем интересе. Кроме того, хочу отметить, что премия «Служение» «помолодела» по сравнению с прошлым годом: сейчас мы видим преобладание возрастной группы 35 – 44 года. Самый опытный наш участник в возрасте 92 лет, а значит, премия открыта для служащих любого возраста, — дополнила Ирина Гусева.
 
Напомним, что в 2025 году в топ-100 Премии вошли Гюзель Насырова, глава Иглинского района, и Марина Матюхина, секретарь Совета Стерлитамака.

Автор: Арина Алекперова

Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru