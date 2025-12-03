Башкортостан попал в число лидеров по количеству заявок на премию «Служение»

В 2025 году на соискание III Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступило 61 460 заявок — это втрое больше, чем в первом сезоне. Поступали индивидуальные и командные заявки. Об этом сообщил Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике.



Республика Башкортостан — в числе лидеров по количеству заявок. В этот список также попали Кемеровская область — Кузбасс, ХМАО — Югра, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Красноярский край, Пермский край, Республика Дагестан и Саратовская область.



— Перед третьим сезоном была проделана большая подготовительная работа. Мы тщательно проанализировали точки роста, учли предложения победителей, советов муниципальных образований и получили рекордный интерес. Среди десяти новых номинаций, утвержденных Набсоветом, появились две новые — «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета» и «С передовой СВО — в муниципалитет». Также мы приняли решение об учреждении номинации «Единство народов — сила страны». Набор заявок в этой номинации продлится до 18 января 2026 года, — сказал Евгений Грачев.



Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, отметила, что премия «Служение» продолжает объединять муниципальных служащих разных поколений.



— Эта премия создана для тех, кто искренне служит своему народу и своей земле. При этом 66 % участников — новички, что свидетельствует о растущем интересе. Кроме того, хочу отметить, что премия «Служение» «помолодела» по сравнению с прошлым годом: сейчас мы видим преобладание возрастной группы 35 – 44 года. Самый опытный наш участник в возрасте 92 лет, а значит, премия открыта для служащих любого возраста, — дополнила Ирина Гусева.



Напомним, что в 2025 году в топ-100 Премии вошли Гюзель Насырова, глава Иглинского района, и Марина Матюхина, секретарь Совета Стерлитамака.

Автор: Арина Алекперова