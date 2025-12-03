Жители Башкортостана смогут получить электронное свидетельство пенсионера

У пенсионеров Башкортостана появилась возможность оформить цифровое свидетельство, которое подтвердит их статус, на Госуслугах. Документ также можно использовать для получения разных видов льгот (медицинских, социальных, транспортных) и скидок.



Новый сервис дополнил функционал жизненной ситуации «Выход на пенсию», которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч жителей России.



— Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на Госуслугах жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал расширен и позволяет оформить электронное свидетельство, — сказал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства России, куратор проекта «Государство для людей».



Напомним, сейчас каталог жизненных ситуаций на Госуслугах включает в себя более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.

Автор: Арина Алекперова