-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Общество
3 Декабря , 15:22

Жители Башкортостана смогут получить электронное свидетельство пенсионера

На Госуслугах расширили функционал жизненной ситуации

У пенсионеров Башкортостана появилась возможность оформить цифровое свидетельство, которое подтвердит их статус, на Госуслугах. Документ также можно использовать для получения разных видов льгот (медицинских, социальных, транспортных) и скидок.
 
Новый сервис дополнил функционал жизненной ситуации «Выход на пенсию», которой с момента запуска в 2024 году уже воспользовались более 500 тысяч жителей России.
 
— Сегодня люди старшего возраста активно пользуются онлайн-сервисами и имеют навыки работы в цифровой среде. Для их комфорта и экономии времени в 2024 году мы запустили на Госуслугах жизненную ситуацию, которая позволяет в несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки. Теперь функционал расширен и позволяет оформить электронное свидетельство, — сказал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства России, куратор проекта «Государство для людей».
 
Напомним, сейчас каталог жизненных ситуаций на Госуслугах включает в себя более 40 федеральных жизненных ситуаций. До конца 2025 года их количество вырастет до 70.

Автор: Арина Алекперова

Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru