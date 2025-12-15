Глава района Башкортостана принял участие во Всероссийском форуме в Якутии

Около 400 участников из самых разных муниципалитетов страны приехали в Якутск для обсуждения темы «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий». В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса, общественных организаций, ведущие эксперты. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.
Участники обсудили создание комплексных планов развития территорий, вовлечение жителей в планирование, инновационные подходы и цифровые технологии, сокращение социально-экономических разрывов, роль туризма, а также посетили тематические площадки, лекции, мастер-классы, мастерские муниципальных практик и панельные дискуссии.
Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что будущий форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» традиционно станет ключевой площадкой по обсуждению проблематики муниципалитетов и точек роста для их развития. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно к местной власти граждане в первую очередь обращаются со своими вопросами. Главная задача выстроить работу так, чтобы они решались быстро и эффективно.
— Региональный день мы не случайно проводим именно здесь — регион динамично развивается. Показатели по демографической ситуации одни из передовых в стране. Учитывая размеры территории, особые природно-климатические условия, где, как не здесь, обсуждать тему пространственного развития. Те наработки и практики, которые имеются в Республике, позволят другим муниципалитетам страны почерпнуть что-то новое и обменяться опытом, — сообщил Евгений Грачев.
Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что несмотря на большую площадь региона, здесь успешно реализуются национальные цели, что говорит о высоком потенциале в этой области.
— Особо примечательно, что экономический рост, основанный на богатейших природных ресурсах, сочетается с сохранением самобытности и культурных традиций. Это полностью соответствует одной из ключевых задач нашего главного форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» — созидать, развивать территории, опираясь на национальные ценности и традиции, — сказала Ирина Гусева.
От Башкортостана в мероприятии принял участие глава Белебеевского района Азат Сахабиев. Руководитель муниципалитета сообщил, что подобные встречи дают возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы развития территорий.
— Новые вызовы стоят перед руководителями всех уровней, в том числе перед главами муниципальных образований. Управленец любого уровня должен уметь принимать эффективные решения и понимать, что за ним — его жители, люди. И такие встречи дают возможность увидеть другие успешные практики, пообщаться с коллегами и федеральными спикерами и еще раз понять, какая наша страна — единая, сильная и крепкая, — отметил Азат Сахабиев.
Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года. В рамках форума также состоится церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Напомним, премия вручается людям, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, тем, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень.
Автор: Эльвира Сафина