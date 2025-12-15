-11 °С
15 Декабря , 12:25

Глава района Башкортостана принял участие во Всероссийском форуме в Якутии

В Якутии прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

пресс-служба ВАРМСУ
Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Около 400 участников из самых разных муниципалитетов страны приехали в Якутск для обсуждения темы «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий». В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса, общественных организаций, ведущие эксперты. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.
 
Участники обсудили создание комплексных планов развития территорий, вовлечение жителей в планирование, инновационные подходы и цифровые технологии, сокращение социально-экономических разрывов, роль туризма, а также посетили тематические площадки, лекции, мастер-классы, мастерские муниципальных практик и панельные дискуссии.
 
Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что будущий форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» традиционно станет ключевой площадкой по обсуждению проблематики муниципалитетов и точек роста для их развития. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно к местной власти граждане в первую очередь обращаются со своими вопросами. Главная задача выстроить работу так, чтобы они решались быстро и эффективно.
 
— Региональный день мы не случайно проводим именно здесь — регион динамично развивается. Показатели по демографической ситуации одни из передовых в стране. Учитывая размеры территории, особые природно-климатические условия, где, как не здесь, обсуждать тему пространственного развития. Те наработки и практики, которые имеются в Республике, позволят другим муниципалитетам страны почерпнуть что-то новое и обменяться опытом, — сообщил Евгений Грачев.

пресс-служба ВАРМСУ
Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что несмотря на большую площадь региона, здесь успешно реализуются национальные цели, что говорит о высоком потенциале в этой области.
 
— Особо примечательно, что экономический рост, основанный на богатейших природных ресурсах, сочетается с сохранением самобытности и культурных традиций. Это полностью соответствует одной из ключевых задач нашего главного форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» — созидать, развивать территории, опираясь на национальные ценности и традиции, — сказала Ирина Гусева.

пресс-служба ВАРМСУ
Фото: пресс-служба ВАРМСУ

От Башкортостана в мероприятии принял участие глава Белебеевского района Азат Сахабиев.  Руководитель муниципалитета сообщил, что подобные встречи дают возможность обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы развития территорий.  
 
— Новые вызовы стоят перед руководителями всех уровней, в том числе перед главами муниципальных образований. Управленец любого уровня должен уметь принимать эффективные решения и понимать, что за ним — его жители, люди. И такие встречи дают возможность увидеть другие успешные практики, пообщаться с коллегами и федеральными спикерами и еще раз понять, какая наша страна — единая, сильная и крепкая, — отметил Азат Сахабиев.
 
Представленные на региональных днях успешные практики и инициативы лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле 2026 года. В рамках форума также состоится церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Напомним, премия вручается людям, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, тем, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень.

администрация Белебеевского района
Фото: администрация Белебеевского района

Автор: Эльвира Сафина

