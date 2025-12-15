Глава района Башкортостана принял участие во Всероссийском форуме в Якутии

Около 400 участников из самых разных муниципалитетов страны приехали в Якутск для обсуждения темы «Опорные точки роста: пространственное развитие территорий». В мероприятии приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, бизнеса, общественных организаций, ведущие эксперты. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.



Участники обсудили создание комплексных планов развития территорий, вовлечение жителей в планирование, инновационные подходы и цифровые технологии, сокращение социально-экономических разрывов, роль туризма, а также посетили тематические площадки, лекции, мастер-классы, мастерские муниципальных практик и панельные дискуссии.



Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что будущий форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» традиционно станет ключевой площадкой по обсуждению проблематики муниципалитетов и точек роста для их развития. Президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что именно к местной власти граждане в первую очередь обращаются со своими вопросами. Главная задача выстроить работу так, чтобы они решались быстро и эффективно.



— Региональный день мы не случайно проводим именно здесь — регион динамично развивается. Показатели по демографической ситуации одни из передовых в стране. Учитывая размеры территории, особые природно-климатические условия, где, как не здесь, обсуждать тему пространственного развития. Те наработки и практики, которые имеются в Республике, позволят другим муниципалитетам страны почерпнуть что-то новое и обменяться опытом, — сообщил Евгений Грачев.