18 Декабря , 12:30

Для чего блогерам-десятитысячникам нужна регистрация в Роскомнадзоре

Создатели популярного контента в соцсетях, чья аудитория превышает 10 000 человек, обязаны зарегистрировать свои аккаунты в Роскомнадзоре. Это требование закреплено в федеральном законодательстве и, по разъяснениям Минцифры, направлено в первую очередь на защиту самих авторов и их аудитории.

Регистрация помогает бороться с мошенниками, которые создают фейковые страницы-двойники или крадут аккаунты, а также повышает доверие аудитории и открывает возможности для официального сотрудничества с рекламодателями.

Эти правила едины для всех: неважно, ведёте ли вы личный блог как самозанятый, зарегистрированы как ИП или компания, и даже не важна тематика — только численность аудитории. Если блогеру ещё нет 14 лет, зарегистрировать канал за него могут родители через портал госуслуг.

Для самых популярных авторов, чьи поступления ежедневно просматривают более 500 тысяч пользователей, существуют дополнительные обязанности. Им придётся выполнять запросы Роскомнадзора и ФСБ, в том числе предоставляя данные о своей аудитории. Таким образом, государство стремится к упорядочиванию цифрового пространства, где у крупных медиафигур появляется не только популярность, но и формальная ответственность.

Источник: Молодёжная газета

