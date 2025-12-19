Вице-премьер России Марат Хуснуллин: программа Исламского форума сформирована

— Мы договорились о проведении на его полях нескольких заседаний Межправительственных комиссий и начинаем пригласительную кампанию уже в этом году. Наша общая задача — организовать мероприятие 2026 года на самом высоком уровне, сделав его еще более содержательным и результативным для бизнеса, регионов и государства. «KazanForum» с каждым годом привлекает все больше участников, и это качественный инструмент для роста экспорта и экономики наших стран, — отметил Марат Хуснулин.



Участники заседания детально обсудили ход подготовки к форуму, который состоится в Казани в мае 2026 года. Основные мероприятия деловой программы запланированы на 14, 15 мая. В рамках совещания были рассмотрены промежуточные результаты по всем ключевым направлениям — формированию деловой программы и выставочной экспозиции, организационному, транспортному, медицинскому обеспечению, безопасности, а также культурной и спортивной программе.



В этом году в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» приняли участие представители 96 стран и 82 российских регионов, участниками деловой программы стали 8,5 тысяч гостей. Мероприятие стало местом проведения 10 встреч представителей России и иностранных государств в различных форматах: от питч-сессий до бизнес-форумов. Всего было заключено 130 соглашений и меморандумов, в том числе 75 международных и 56 от Республики Татарстан.



Делегация Башкортостана каждый год принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».



Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана сообщила, что Исламский форум — это отличная возможность представить потенциал региона, поделиться лучшими практиками республики и обменяться опытом с международной аудиторией форума.



— Для партнеров Башкортостан привлекателен как край с неповторимым колоритом и преимуществами для бизнеса. Республика занимает третье место в национальном рейтинге инвестиционной активности. Участие в крупных международных форумах, подобных этому, открывает для Башкортостана прямой доступ к инвестиционным ресурсам и компаниям, представляющим страны Организации исламского сотрудничества. Это, в свою очередь, позволит привлечь финансирование в перспективные направления, такие как халяльное производство, включая халяльный туризм, логистику и информационные технологии, а также продвигать региональную продукцию под знаком качества «Сделано в Башкортостане». Нашей целью является укрепление позиций республики как одного из ключевых центров экономического сотрудничества России со странами Исламского мира, — добавила Маргарита Болычева.



Напомним, Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проводится по Указу Владимира Путина и является главной площадкой экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).