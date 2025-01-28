За горькое блокадное родство,

«ОСАДА ДЛИТСЯ, ТЯЖЁЛАЯ ОСАДА,

НЕВИДАННАЯ НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ»

Блокада Ленинграда – одно из самых трагических и важных событий Великой Отечественной войны. Она унесла, по последним

данным, больше миллиона жизней и стала

примером беспримерного мужества героев

родной земли.

О том, почему Ленинград оказался в абсолютной блокаде, как её пытались прорвать, как

жили ленинградцы в голоде и под обстрелами,

рассказал школьникам Ринат Каримович.

Он так говорил о начале блокады, пожаре на Бадаевском складе, трагедии в селе

Лычково, дороге жизни, что казалось: он

пережил всё это сам. Ребята слушали не шевелясь, многие тихонько вытирали слёзы…

Эмоциональное повествование сопровождалось анализом военных действий. Ринат Каримович показывал на электронной карте расположение советских и немецко-фашистских войск:

– 8 сентября 1941 года пал Шлиссельбург,

и это окончательно отрезало Ленинград от

Большой земли.

В этот же день после налёта немецких

бомбардировщиков на Бадаевских продовольственных складах начался пожар.

Грандиозное зарево было видно с самых

отдалённых точек города.

О патриотизме, хлебе и несгибаемом городе

2,5 тысячи тонн сахара, сгоревших во

время пожара, не исчезли бесследно. Сахар,

растопленный огнём, залитый водой, смешался с землёй на месте пожарища.

Сюда стали приходить измученные голодом ленинградцы и есть эту пропитавшуюся

сахаром землю… Умирающим от голода

людям нужны были калории – любой ценой!

18 июня была введена карточная система.

125 граммов детям и служащим, 250 – рабочим, 500 – военным на передовой. Это была

суточная норма! И ничего кроме!

«КОГДА НЕ МОЖЕШЬ ЕСТЬ И СПАТЬ,

И КАЖЕТСЯ, ЧТО ЖИТЬ НЕ НАДО…

НО ТЫ ЖИВА. И ТЫ ИДЁШЬ ОПЯТЬ

НА ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДУ»

Ринат Каримович рассказывал, что, несмотря на голод, холод, отсутствие электричества и связи, Ленинград продолжал жить

и работать для фронта.

Легендарный Кировский завод, где всё

производство отдали под танки и самолёты,

выпускал истребители, штурмовики, бомбардировщики и учебные самолёты.

Ижорский завод – бронекорпуса, двигатели для торпедных катеров. Все промышленные предприятия продолжали работать в

привычном темпе. В театрах шли спектакли,

в школах занимались дети, в консерватории

впервые была исполнена Ленинградская

симфония Дмитрия Шостаковича, Ольга

Берггольц читала по радио стихи:

– Мы в эту ночь не раз поднимем чаши

За дружбу незапятнанную нашу,

За горькое блокадное родство,

За тех, кто не забудет ничего!

ТРАГЕДИЯ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ

С блокадой Ленинграда связана страшная

трагедия, которая произошла у села Лычково

на железнодорожной станции. О ней не писалось в школьных учебниках истории. Ринат

Каримович подробно рассказал о ней. И тут

уж от слёз нельзя было удержаться.

Из блокадного Ленинграда эвакуировали

детей. В 12 вагонах-теплушках находились

200 ребятишек из яслей, детских садов и

начальных школ в сопровождении нянечек,

воспитателей, учителей. На вагонах были

нарисованы большие красные кресты. По

ходу следования поезда детей становилось

всё больше. Родители подбегали к вагонам

и просили спасти детей. И брали всех без

исключения.

Вечером 17 июля поезд прибыл на станцию Лычково. Не успел эшелон с детками

тронуться дальше, как в небе появился

немецкий истребитель и сбросил на вагоны

около 25 бомб. Плач, крики… Снаряды разрывали вагоны-теплушки. Дети побежали…

Неважно куда, просто инстинкт им подсказывал бежать, не останавливаясь, из этого

страшного места. Но немецкий бомбардировщик на бреющем полёте проносился над

ними и методично расстреливал из пулемёта

бегущих к кустам малышей, подростков,

взрослых.

Только когда стемнело, оставшихся в живых детей стали быстро собирать и грузить

в уцелевшие вагоны.

Были разбиты 2 вагона и паровоз из детского эшелона, порвана связь, разрушены

пути, убит 41 человек, из них – 20

ленинградских детей. Ранены 29

человек, в том числе 18 детей.