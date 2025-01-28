За горькое блокадное родство,

«ОСАДА ДЛИТСЯ, ТЯЖЁЛАЯ ОСАДА,
НЕВИДАННАЯ НИ В ОДНОЙ ВОЙНЕ»
Блокада Ленинграда – одно из самых трагических и важных событий Великой Отечественной войны. Она унесла, по последним
данным, больше миллиона жизней и стала
примером беспримерного мужества героев
родной земли.
О том, почему Ленинград оказался в абсолютной блокаде, как её пытались прорвать, как
жили ленинградцы в голоде и под обстрелами,
рассказал школьникам Ринат Каримович.
Он так говорил о начале блокады, пожаре на Бадаевском складе, трагедии в селе
Лычково, дороге жизни, что казалось: он
пережил всё это сам. Ребята слушали не шевелясь, многие тихонько вытирали слёзы…
Эмоциональное повествование сопровождалось анализом военных действий. Ринат Каримович показывал на электронной карте расположение советских и немецко-фашистских войск:
– 8 сентября 1941 года пал Шлиссельбург,
и это окончательно отрезало Ленинград от
Большой земли.
В этот же день после налёта немецких
бомбардировщиков на Бадаевских продовольственных складах начался пожар.
Грандиозное зарево было видно с самых
отдалённых точек города.
О патриотизме, хлебе и несгибаемом городе
2,5 тысячи тонн сахара, сгоревших во
время пожара, не исчезли бесследно. Сахар,
растопленный огнём, залитый водой, смешался с землёй на месте пожарища.
Сюда стали приходить измученные голодом ленинградцы и есть эту пропитавшуюся
сахаром землю… Умирающим от голода
людям нужны были калории – любой ценой!
18 июня была введена карточная система.
125 граммов детям и служащим, 250 – рабочим, 500 – военным на передовой. Это была
суточная норма! И ничего кроме!
«КОГДА НЕ МОЖЕШЬ ЕСТЬ И СПАТЬ,
И КАЖЕТСЯ, ЧТО ЖИТЬ НЕ НАДО…
НО ТЫ ЖИВА. И ТЫ ИДЁШЬ ОПЯТЬ
НА ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДУ»
Ринат Каримович рассказывал, что, несмотря на голод, холод, отсутствие электричества и связи, Ленинград продолжал жить
и работать для фронта.
Легендарный Кировский завод, где всё
производство отдали под танки и самолёты,
выпускал истребители, штурмовики, бомбардировщики и учебные самолёты.
Ижорский завод – бронекорпуса, двигатели для торпедных катеров. Все промышленные предприятия продолжали работать в
привычном темпе. В театрах шли спектакли,
в школах занимались дети, в консерватории
впервые была исполнена Ленинградская
симфония Дмитрия Шостаковича, Ольга
Берггольц читала по радио стихи:
– Мы в эту ночь не раз поднимем чаши
За дружбу незапятнанную нашу,
За горькое блокадное родство,
За тех, кто не забудет ничего!
ТРАГЕДИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
С блокадой Ленинграда связана страшная
трагедия, которая произошла у села Лычково
на железнодорожной станции. О ней не писалось в школьных учебниках истории. Ринат
Каримович подробно рассказал о ней. И тут
уж от слёз нельзя было удержаться.
Из блокадного Ленинграда эвакуировали
детей. В 12 вагонах-теплушках находились
200 ребятишек из яслей, детских садов и
начальных школ в сопровождении нянечек,
воспитателей, учителей. На вагонах были
нарисованы большие красные кресты. По
ходу следования поезда детей становилось
всё больше. Родители подбегали к вагонам
и просили спасти детей. И брали всех без
исключения.
Вечером 17 июля поезд прибыл на станцию Лычково. Не успел эшелон с детками
тронуться дальше, как в небе появился
немецкий истребитель и сбросил на вагоны
около 25 бомб. Плач, крики… Снаряды разрывали вагоны-теплушки. Дети побежали…
Неважно куда, просто инстинкт им подсказывал бежать, не останавливаясь, из этого
страшного места. Но немецкий бомбардировщик на бреющем полёте проносился над
ними и методично расстреливал из пулемёта
бегущих к кустам малышей, подростков,
взрослых.
Только когда стемнело, оставшихся в живых детей стали быстро собирать и грузить
в уцелевшие вагоны.
Были разбиты 2 вагона и паровоз из детского эшелона, порвана связь, разрушены
пути, убит 41 человек, из них – 20
ленинградских детей. Ранены 29
человек, в том числе 18 детей.