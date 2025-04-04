Воскрешал из мёртвых

Челябинского тракторного завода возглавлял

гениальный врач Георгий

Синяков. Но никто даже

не мог предположить,

какие легендарные события предшествовали

этому.

О подвигах Георгия Фёдоровича

Синякова, талантливого челябинского хирурга, мы могли и не узнать.

Если бы в 60-е годы прошлого века

легендарная лётчица Анна Егорова

не рассказала в своих воспоминаниях,

что в концлагере «Кюстрин» её спас

удивительный советский пленный

доктор...

НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ –

НА ФРОНТ

Выпускник Воронежского мединститута,

врач Георгий Синяков отправился на фронт

на второй день войны. Однако уже осенью

1941 года во время боёв за Киев попал в плен

вместе с группой советских солдат, которых

оперировал до последнего.

Синякова определили сначала в концлагеря «Борисполь» и «Дарницу», а потом

разместили в Кюстринском концентрационном лагере недалеко от Берлина. Здесь

содержались военнопленные многих стран

Европы, но хуже всех было советским людям:

их никто никогда не лечил.

Весть о том, что в лагере теперь есть врач,

быстро дошла до фашистского руководства.

Синякова под шуточки о том, что «ни один

русский врач не стоит немецкого санитара»,

заставили сдавать экзамен на профпригодность. Босой, в оборванной робе, он чётко

и профессионально выполнил резекцию

желудка. Насмешки прекратились: фашисты

поняли, что высококлассный врач им может

пригодиться.

А потом произошло удивительное – он прооперировал немецкого ребёнка, сына одного

из офицеров. Мальчик подавился, задыхался,

Синяков молниеносно понял, что его спасёт

немедленная операция. Есть сведения, что от

счастья мать мальчика упала перед врачом

на колени.

После этого фашисты назначили ему усиленный паёк, разрешили передвигаться по

лагерю. Он нашёл сочувствующих советской

армии и... организовал подпольный комитет.

Распространял листовки, где рассказывалось

об успехах советских солдат, писал жизнеутверждающие стихи. Уже тогда врач понимал необходимость моральной поддержки

заключённых: видя болезни, горе и смерть,

можно сойти с ума. А ведь нужно ждать Победы – жить, несмотря ни на что!

Свой паёк из сала и картошки он обменивал на хлеб, чтобы помогать большему числу

узников не умереть от голода. А потом придумал мазь, с помощью которой... воскрешал

из мёртвых.

«СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ»

Сейчас это кажется фантастикой, но в

«Кюстрине» Синяков спасал десятки, сотни

жизней. Из подручных медицинских препаратов собрал мазь, которая отлично заживляла

раны, однако покрытое ею тело выглядело

Берлине. И ушёл из жизни, как и Анна Егорова, в почтенном возрасте.

Спустя год после Великой Отечественной

Эренбург отыскал врача, спасшего ему

жизнь. В музее медицины Челябинска сохранилась фотография молодого офицера с

трогательной надписью: «На долгую память

человеку, заменившему мне отца, брата и

друга».

ТЫСЯЧИ СПАСЁННЫХ

ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Среди подвигов Синякова – спасение

тысячи узников «Кюстрина». В 1945-м,

когда стало понятно, что освобождение не

за горами, фашисты разделили пленных на

несколько категорий. Самых сильных погнали в Германию, а тех, кто не смог бы идти,

решили расстрелять. Синякову сказали, что

его не тронут. Тогда Георгий Фёдорович

уговорил переводчика пойти на разговор к

фашистскому начальству. И просил оставить

народ в живых, не беря больше грех на душу.

Фашисты ушли без единого выстрела.

Когда лагерь освободила Советская армия,

Синяков несколько дней оперировал и солдат, и заключённых. С нашими солдатами

дошёл до Берлина и расписался на Рейхстаге.

Ходит легенда, что в «Кюстрине» Георгий

стал свидетелем разговора коллеги с фашистским надсмотрщиком. Советский врач

говорил, что скоро выпьет полную кружку

пива за победу в немецком городе. А фриц

ржал: «О чём ты говоришь, мы тесним вас по

всем фронтам, ты сдохнешь без пива». Синяков не любил пенное, но в Берлине зашёл

в кабак и выпил кружку за того советского

врача. Медицина и врачебное братство были

его идеей, жизнью, мечтой. Неслучайно свой

день рождения он праздновал не в дату, когда появился на свет, а когда получил диплом

об окончании Воронежского мединститута.

«Как же Георгий Фёдорович оказался в

Челябинске?» − задаю вопрос директору

музея медицины города Николаю Алексееву.

Оказывается, приехал за своей любимой

Тамарой, с которой познакомился ещё до

войны.

Как вспоминал потом приёмный сын Георгия Фёдоровича, Сергей, именно он стал

причиной их знакомства с Тамарой. Серёжа

в детстве был предоставлен сам себе, мама

много работала. Жили они в Ростовской

области. Как-то мальчик сильно порезал

ногу. Синяков его оперировал. Отец Сергея

к тому времени уже умер, Георгий и Тамара

стали общаться. Боясь, что сын снова попадёт в неприятности, она отправила его к

родственникам в Челябинск. Потом приехала

сама врачом.

После войны на Южный Урал отправился

и Георгий Синяков. Он трудился в медсанчасти ЧТЗ, потом возглавил её, защитил

кандидатскую диссертацию, преподавал в

мединституте. О войне никогда не рассказывал, иногда повторяя, что «не в плену

победа делалась». До того самого момента,

пока Анна Егорова не рассказала правду.

Что тут началось! Со всех концов страны

полетели письма и телеграммы «Челябинск,

Георгию Синякову». Что интересно – они

доходили до адресата! Георгий Федорович

много раз летал в Москву на встречи с теми,

кого спас. В том числе и с Анной Егоровой.

Уже после смерти легендарного врача сын

рассказывал, какая феноменальная память

была у хирурга. Он мог читать наизусть стихи

и тексты песен. Когда уставал на дежурстве,

возвращался домой и ложился на диван,

слушая классическую музыку. Синяков не

понимал, когда врач отказывался от приёма

пациента, прикрываясь выходным или праздником. Бросался на помощь по первому зову.

Несколько раз в выходные дни служебная

машина гоняла по всему Челябинску в поисках Синякова и находила его в кинотеатре.

Сеанс останавливали, врач мчался в больницу к операционному столу. Этому же он учил

своих студентов: помогать в любой ситуации.

Поэтому всегда, уходя из медсанчасти, он

говорил о своих планах на вечер, если понадобится его помощь.

После войны Георгия Синякова хотели

представить к наградам, но лагерное прошлое не давало. Анна Егорова вспоминала,

сколько унижений прошла и она, когда была

освобождена из «Кюстрина»: считалось

стыдным попасть в плен.

В 2023 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер учредил премию имени

хирурга Георгия Синякова. Ей награждаются

южноуральские медики, которые спасают

военнослужащих, получивших ранения во

время СВО.

Надежда УВАРОВА



