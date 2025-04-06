Ветеран органов госбезопасности: "Тайны подполковника Гумерова"

Обязательство



Я, нижеподписавшийся, (фамилия, имя, отчество), состоя на службе или будучи уволенным, настоящим обязуюсь: хранить в строжайшей тайне все данные об обстоятельствах (наименование военного события), к которым я был причастен по службе, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже со своими ближайшими родственниками и друзьями.

Неисполнение всего вышеизложенного грозит мне ответственностью по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Собственноручная подпись.



Дата.

ПОД МОСКВОЙ



Участник Великой Отечественной войны из Баймакского района БАССР Исхак Гумеров дважды подписывал обязательства о неразглашении сведений о фронтовых событиях, в которых ему пришлось быть не только свидетелем, но и принимать непосредственное участие.

Профессиональный военный, давший присягу на верность Родине, понимал всю ответственность за нарушение обязательств. И многие годы после демобилизации хранил молчание. Никогда и ни с кем не делился воспоминаниями о тех ярких событиях Второй мировой войны, участником которых он непосредственно был.

Исхак Идрисович Гумеров родился 10 апреля 1912 г. в деревне Верхнемамбетово Орского уезда Оренбургской губернии, ныне Баймакского района Башкортостана. Трудовой путь Исхака начался уже с 12 лет. В 1933 г. был призван на службу в Красную армию. В том же году поступил в Объединённую татаро-башкирскую военную школу им. ТатЦИКа, после окончания которой служил на Камчатке, участвовал в боях под Халхин-Голом. В 1939 г. поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе. В августе 1941 г. Исхак Гумеров после экстренного выпуска из академии участвовал в тяжелейших боях под Ельней, оборонял Москву.



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА



В сентябре 1942 г. 1045–й полк под командованием гвардии майора Исхака Гумерова прибыл под Сталинград и с ходу вступил в бой в районе Мамаева кургана в составе легендарной 13-й гвардейской дивизии генерала Александра Родимцева. В тяжёлых боях Исхак Идрисович был контужен. После лечения стал командиром 120-го гвардейского полка 39-й стрелковой дивизии.

Из 200 дней грандиозной битвы на Волге 142 дня бои шли в самом Сталинграде. В ночь на 31 января 1943 года советские войска прорвались к зданию универмага в центре Сталинграда, блокировав его со всех сторон. По сообщениям пленных немцев, именно здесь располагался штаб 6-й армии Фридриха Паулюса. Полк Гумерова располагался с тыльной стороны и огнём должен был перекрыть возможность бегства окружённых немцев. Советская операция «Кольцо» подходила к своему финалу.



Около 6 часов утра стрельба со стороны немцев прекратилась. На первом и третьем этажах появились белые полотна. Внизу у входа двое немцев подпрыгивали и отчаянно махали белыми тряпками. Противник захотел вступить в переговоры. По приказу командира бригады полковника Ивана Бурмакова к универмагу направилась группа парламентёров во главе со старшим лейтенантом Фёдором Ильченко.

Придремнувшего под утро командира полка майора Гумерова поднял на ноги телефонный звонок.

− Здорово, батыр! Немцы, похоже, сдаются! Вывесили белые флаги. Я послал на разведку группу во главе со старшим лейтенантом Ильченко. Давай, подходи, будем разбираться, докладывать руководству.



Звонил Иван Бурлаков, командир бригады, обложившей со всех сторон здание универмага. Исхак дружил с ним ещё с боёв на Мамаевом кургане. Их подразделения почти всегда шли в бой рядом и часто выручали друг друга. Майор быстро собрался и на своём трофейном «Фордике» подъехал к универмагу.

Постепенно сюда стали съезжаться представители старшего и высшего командного состава Красной армии. К тому времени группа, уполномоченная принять капитуляцию немецких войск, значительно расширилась. Через несколько часов в сопровождении нескольких полковников и подполковников в подвал спустился начальник штаба 64-й армии генерал-майор Иван Ласкин.

Немецкий командующий, по воспоминаниям Ласкина, встретил их фразой на ломаном русском языке: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной армии в плен».



Худой, бледный и изнурённый командующий 6-й армией вермахта произвёл на советских военачальников впечатление затравленного зверя.

После того, как все формальности были улажены и фельдмаршал получил гарантии личной безопасности, его с офицерами штаба вывели из подвала и доставили в соседнее село Бекетовка, где располагался штаб 64-й армии. Там его допросили командующий армией генерал-лейтенант Михаил Шумилов и командующий Донским фронтом генерал-лейтенант Константин Рокоссовский.



В центре Сталинграда всё ещё шли уличные бои, но немецкие офицеры в сопровождении советских командиров уже направились на автомобилях в части с приказом о прекращении огня. В то морозное утро в Сталинграде стало понятно всем бойцам Красной армии и абсолютному большинству немецких солдат, что это начало их конца и начало нашей Победы.



Со всех советских военнослужащих, принимавших участие в приёме акта капитуляции, сотрудники контрразведки взяли обязательства о неразглашении любых сведений об этом незабываемом событии. В те годы с этим было строго. Исхак Идрисович, как истинный советский гражданин, долгие годы добросовестно хранил эту тайну. Но медаль «За оборону Сталинграда» на его груди выдавала его с головой.



Спустя пару лет после пленения в подвале сталинградского универмага Паулюс начал активно помогать Красной армии в организации контрпропаганды. Широко известны его антинацистские обращения и листовки, которые гитлеровцы объявляли фальшивками. В них экс-фельдмаршал призывал немецкий народ к устранению Адольфа Гитлера и прекращению войны. А сразу после разгрома гитлеровской Германии именно Паулюс стал одним из основных свидетелей советского обвинения на Нюрнбергском процессе. Ему самому никакие обвинения в военных преступлениях не предъявлялись.

Мало кто знает, но Гитлер всеми силами старался ликвидировать попавшего в плен «соратника». В феврале 1943 года в тыл Красной армии под Сталинград с воздуха была переброшена большая группа гитлеровских диверсантов. Двадцать хорошо обученных, как сейчас бы сказали, спецназовцев-головорезов. Им поставили задачу любыми путями физически ликвидировать всех попавших в плен немецких военачальников, Паулюса − в первую очередь. Точку высадки сталинградские чекисты вычислили очень быстро и столь же оперативно устранили десант в бою. Буквально через несколько месяцев гитлеровцы повторили попытку «достать» пленного фельдмаршала аналогичной диверсионно-истребительной группой под Суздалем. Именно в этом городе тогда располагался лагерь ВИП-военнопленных. И вновь полный провал истребительной миссии. Гитлеровцы, переодетые в красноармейцев, освоились в тылу «наших» и наладили связь с фальшивым «белогвардейским подпольем», роль которого разыграли опытные чекисты и сумели «переиграть» гитлеровцев интеллектуально.



Сталинградская битва, которая изменила историю и переломила ход всей Второй мировой войны, началась 17 июля 1942 года и закончилась полной победой советских войск. 2 февраля, день окончания Сталинградской битвы, является одним из дней воинской славы России.



БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ



В мае 1943 г. гвардии подполковника Гумерова перевели на Юго-Западный фронт. Он участвовал в освобождении Западной Украи-

ны, Молдавии и Польши, прорывал оборону немцев на Одере и Шпрее. На последнем этапе войны – в Берлинской операции.

В конце апреля полк Гумерова штурмовал квартал гестапо... В 4 часа утра 2 мая подполковник Исхак Гумеров доложил командованию, что имперская канцелярия и бункер Гитлера взяты.



Захват имперской рейхсканцелярии, бункера Гитлера, был поручен 301-й и 248-й дивизиям. Имперская канцелярия служила резиденцией Гитлера. В конце апреля полк Гумерова оказался ближе всех к этому объекту – до имперской канцелярии было не более трёхсот метров.

30 апреля, около пяти часов вечера командир 2-го батальона майор Ф.К.Шаповалов доложил:

− Из подвала дома напротив машут белым полотнищем. Что делать?

Гумеров приказал полку прекратить огонь.

− Немецкий солдат вышел из подвала и продолжает махать белым флагом, – уточнил комбат. Об этом тут же было доложено командиру дивизии полковнику В.С.Антонову. Через несколько минут командир и начальник штаба дивизии появились на КП полка. Немецкий парламентёр представился:

– Полковник Хейнерсдорф, референт нового рейхсканцлера Германии Геббельса.

Советские командиры были удивлены. Куда делся Гитлер?

Немецкий полковник продолжал через переводчика:

– Гитлер 30 апреля, час тому назад, добровольно ушёл из жизни. Всю власть в Германии он передал рейхпрезиденту гросс-адмиралу Дёницу, рейхсканцлеру Геббельсу. Мы прибыли сюда по распоряжению Геббельса для переговоров с вашим командованием о прекращении войны.

– Вы имеете полномочия о капитуляции Германии? – спросил командир дивизии.

– Нет, мы должны получить разрешение на переход на вашу сторону начальника Генерального штаба сухопутных войск генерал-майора Кребса для переговоров с вашим высшим командованием.



Через час командующий армией Н.Э.Берзарин дал указание: немцев отпустить, не мешать переходу Кребса на нашу сторону, усилить давление на врага…

Об этой новости сообщили И.В.Сталину. Главнокомандующий приказал: переговоры с Кребсом поручить заместителю командующего фронтом генералу армии В.Д.Соколовскому, речь должна идти не о прекращении войны, но только о безоговорочной капитуляции Германии.

Переговоры шли недолго. Соколовский сразу отверг предложение Кребса о перемирии. Предупредил его:

– Если до 10 часов 2 мая не будет получен ответ о капитуляции, то имперская канцелярия и бункер Гитлера будут взяты штурмом.

Не дождавшись ответа, к 15 часам 2 мая советские войска полностью овладели логовом фашистских главарей. Немецкие солдаты большими группами сдавались в плен.



Исхак Идрисович вспоминал потом о страшной картине, увиденной в бункере Гитлера и прилегающем к имперской канцелярии парке:

− На каждом шагу валялись убитые немецкие солдаты и офицеры. Среди них узнали и последнего начальника генерального штаба Германии генерала Кребса, главного адъютанта Гитлера генерала Бургдорфа. Многие офицеры покончили с собой, об этом свидетельствовали пулевые раны в голову или левую сторону груди. В одной воронке от бомбы увидели два сожжённых трупа, полузасыпанные землёй. Позже узнали, что они принадлежали Гитлеру и Еве Браун.

Перед спуском в бункер Гитлера увидели трупы Геббельса и его жены. Они приказали расстрелять себя немецким автоматчикам. В комнате бункера вместе с ними лежали их мёртвые дети – пять дочерей и сын. Их умертвили родители-изверги, сделав инъекции ядом.



3 мая полк посетили командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Н.Э. Берзарин и член военного совета генерал-лейтенант Ф.Е.Боков. Через час подъехали Г.К.Жуков, член военного совета фронта К.Ф.Телегин. Они осмотрели полуразрушенное здание имперской канцелярии. В бункер Гитлера не стали спускаться.



Г.К.Жуков поздравил командный состав полка и лично его командира – подполковника Гумерова − с долгожданной Победой.

В тот же день в полку появились сотрудники военной контрразведки и взяли у всего личного состава обязательства о неразглашении всего увиденного и услышанного в ходе этой военной операции. Вся информация, в первую очередь, должна была лечь на стол Главнокомандующему И.В. Сталину.

Для гвардии подполковника Гумерова это было второе обязательство: молчать о самом захватывающем эпизоде его боевых сражений. Но опять же – медаль «За взятие Берлина» на груди была ярче всех обязательств.



За Берлинскую операцию 1050-й полк был награждён орденом Красного Знамени и получил наименование Бранденбургского. После взятия Берлина подполковник Гумеров был представлен к званию Героя Советского Союза. Но по каким-то неведомым обстоятельствам получил лишь орден Красного Знамени. У него также были ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, польский Крест храбрых и золотая медаль ГДР «За боевое содружество», другие награды.



ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН БЕРЛИНА



В 1946 г. Исхак Гумеров ушёл в отставку по болезни. Позднее вернулся на военную службу и в том же звании подполковника служил в Калининском райвоенкомате Уфы. Исхак Идрисович был почётным гражданином Берлина. В сентябре 1974 г. ездил туда на празднование 25-летия ГДР в составе партийно-правительственной делегации СССР, которую возглавлял Леонид Брежнев.



Умер он 6 мая 1993 г. в Уфе. Похоронен на Южном кладбище.Исхак Идрисович всегда был любимцем детей и молодёжи и часто с ними общался. Они его слушали буквально раскрыв рот. Ещё бы! Никто другой не смог бы рассказать о Сталинградской битве, о Берлинской операции так ярко и достоверно, как непосредственный участник этих событий гвардии подполковник в отставке Исхак Гумеров.



Именно он − воин из Башкирии и наш земляк − был в числе тех, кто открыл победную страницу Великой Отечественной войны, успешно завершив 2 мая 1945 года Берлинскую операцию. И об этом он уже мог вспоминать и рассказывать. Запреты на воспоминания отошли в прошлое. Никто уже о них не напоминал.