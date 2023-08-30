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Предпринимательство
30 Августа , 18:16

История успеха предпринимателя из Стерлитамакского района

Об интересном опыте предпринимателя рассказала бизнес-шериф Стерлитамакского района. Элеонора Галимова в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в социальной сети «ВКонтакте».

История успеха предпринимателя из Стерлитамакского района
История успеха предпринимателя из Стерлитамакского района

 

Лариса Христафорова из Стерлитамакского района прошла путь от официанта до собственной сети общественного питания.

Еще в детстве она мечтала работать в сфере общепита. Окончила химико-технологический техникум. Устроилась официанткой. А после решилась на то, чтобы открыть собственный бизнес.

 

Начала с аренды шатра, затем поставила беседку и купила вагончик. Целеустремленность и предприимчивость вели девушку к мечте. Сейчас у Ларисы Христафоровой – три точки общепита. Одна из них – пригородное круглосуточное кафе на 124-м км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург. Здесь же есть несколько гостиничных номеров.

 

Предпринимательница обеспечила рабочими местами более 40 человек. И что очень важно – в пандемию ей удалось сохранить весь коллектив.

 

В 2022 году Лариса Христафорова воспользовалась нашими мерами поддержки – в рамках муниципальной программы по развитию и поддержке предпринимательства она получила субсидию на возмещение части затрат, это около 1,5 млн рублей.

 

Вы можете стать участником "Предпринимательского часа" в администрации Стерлитамакского района. Записаться возможно по номеру телефона: +7 987 487 49 47 (Элеонора Галимова).

Фото: https://vk.com/wall-210946946_2375

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