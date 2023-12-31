Общественные помощники работают для вас

Связаться с ними можно, позвонив по телефону: (347) 218-18-18.

По данным аппарата Уполномоченного, общественные помощники проводили консультирование по вопросам земельно-имущественных отношений, государственного и муниципального заказа, налогообложения, строительства, жилищного хозяйства, банкротства, корпоративного, гражданского и уголовного права.

- Практически в каждом муниципалитете назначены общественные помощники, готовые оказать помощь бизнесу. Главные их задачи - общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей на местах, регулярное информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, правовое и экономическое просвещение предпринимателей, - прокомментировала Уполномоченный Ирина Абрамова.

По информации аппарата Уполномоченного, в настоящее время в городах и районах республики осуществляют деятельность 70 общественных помощников. Помимо регулярных приемов, помощники проводят консультации предпринимателей по вопросам ведения бизнеса и защите их прав и законных интересов, круглые столы и совещания по разработке предложений по совершенствованию действующих нормативно-правовых актов и другие мероприятия, направленные на развитие предпринимательства. Также по заявлению предпринимателей они могут участвовать в проверках и профилактических визитах, поскольку в соответствии с законодательством осуществляют представительские и экспертные функции от имени Уполномоченного.

Как отметила Ирина Абрамова, деятельность Общественных помощников позволяет оперативно реагировать на обращения предпринимателей, чувствовать обстановку по соблюдению прав и законных интересов субъектов малого и среднего бизнеса в районах и городах республики.

Информация об Общественных помощниках в муниципалитетах размещена на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ.