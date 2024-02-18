О новом спектакле Стерлитамакского башкирского театра по пьесе Туфана Минуллина «Четыре жениха для Диляфруз»

Одно только перечисление заслуг и званий этого человека заняло бы немало места на газетной полосе. И всё же без наиболее важных из них нам не обойтись.



Итак, гость нашей реакции Олег Закирович Ханов – заслуженный артист РСФСР, народный артист БАССР, лауреат Международной премии Станиславского за лучшую мужскую роль, лауреат государственных премий: имени Салавата Юлаева, имени А.Яблочкиной за лучшую мужскую роль; премии Российской Федерации в области литературы и искусства, дважды лауреат премии «Оренбургская лира». А ещё он − профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, награждённый медалью «Василий Шукшин», орденом Салавата Юлаева.

Как актёр Олег Ханов в представлениях не нуждается. Ведь он из когорты старой гвардии –

таких как Фидан Гафаров, Нурия Ирсаева, режиссёр Рифкат Исрафилов, создавших славу не только главного театра республики, но и всего башкирского театрального искусства. Снялся в ряде художественных и телевизионных фильмов.

Не менее значителен его творческий багаж и на режиссёрском поприще. 50-60 спектаклей прославили его и как постановщика на сценах почти всех республиканских театров. Работал в театре «Сатирикон» у Константина Райкина. Ставил на оренбургской сцене.

Добавьте сюда годы работы художественным руководителем Республиканского ТЮЗа (ныне Национального молодёжного театра им. М.Карима), главным режиссёром Салаватского государственного башкирского драматического театра. С 2012 по 2019 год – художественный руководитель Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Работал в Оренбургском государственном русском театре. Как режиссёр-постановщик спектакля «Деревенские истории» выступил в г.Братиславе (Словакия).

Поводом для нашей встречи стала его работа над новым спектаклем Стерлитамакского башкирского театра по пьесе Туфана Минуллина «Четыре жениха для Диляфруз».

– Туфан Минуллин внёс огромный вклад во всю татарскую и башкирскую национальную драматургию, – считает Олег Закирович. – Он сам из среды актёров, выпускник ГИТИСа. У него очень много замечательных пьес, знаковых для всей татарской и башкирской драматургии. Комедию «Четыре жениха для Диляфруз» можно отнести к классике. Написанная в далёком 1968 году, она остаётся востребованной и поныне, поскольку воспевает вечную тему любви и человеческих взаимоотношений.

– Спектакль для стерлитамакского зрителя не новый. Он уже ставился на сцене Стерлитамакского башкирского театра. Если не ошибаюсь, это была дип-

ломная работа народной артистки РБ Киньябики Исламгуловой. Правда, ставилась довольно давно. В вашей постановке будет какая-то новая трактовка?

– Всех секретов раскрывать не стану. Скажу одно: модернизмом особо увлекаться тоже не будем. Но осовременить пьесу нужно. Может, в танцах, музыке, каких-то сценических решениях. Тем более что в работе у нас задействовано много молодёжи. Однако главный стержень пьесы мы сохраним. Он заключается в отношении человека к любви. Если он тянет одеяло на себя, подходит к ней с эгоистических позиций – неизменно остаётся в проигрыше. Человек счастлив в любви тогда, когда живёт ради неё.

– Иногда приходится слышать мнение, что сегодня не до комедий. Как вы думаете, насколько востребованы такие постановки?

– Помните слова из известной фронтовой песни: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне…»? Уверен, в сегодняшней ситуа-

ции подобные постановки востребованы. Они согревают души людей. В годы Великой Отечественной войны были сняты такие известные комедии, как «Небесный тихоход», «Воздушный извозчик», «Свадьба», «Свинарка и пастух»… Ставили и классику, и пьесы на патриотические темы, и комедии. Например, в репертуаре Башкирского академического театра были «Борис Годунов», «Ревизор», «Отелло», лирические постановки, комедии… Работали не только профессиональные, но и народные театры.

– Как вам коллектив нашего театра?

– Коллектив мне знаком. Это не первая моя работа в Стерлитамакском башкирском театре. До этого я уже ставил здесь «Всеми забытого» Назима Хикмета и «Старшего сына» Александра Вампилова. В этом спектакле, как я уже сказал, задействовано много молодёжи. Театр известный. Здесь играли звёзды башкирской сцены, заслуженные артисты России Ильшат Юмагулов и Хамит Яруллин, народные артисты Башкортостана Филарит и Ниса Бакировы, Равиль и Рафига Галины. Да и сейчас работает немало звёзд, народные артисты республики Ильхам и Физалия Рахимовы и другие. Молодёжи есть на кого равняться. Хотелось бы, чтобы она тянулась к мастерам, не почивала на лаврах, дерзала, стремилась к новым высотам. Со своей стороны постараюсь довести до молодых людей своё понимание постановки.

– Кто ещё входит в команду постановщиков спектакля?

– Команда, пожалуй, не совсем правильно сказано. Это талантливые деятели искусств, с которыми мне уже приходилось работать не над одним спектаклем: лауреат Государственной республиканской молодёжной премии им. Ш.Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, композитор Урал Идельбаев; заслуженный деятель искусств РБ, заслуженная артистка РБ, хореограф Рамиза Мухаметшина; заслуженный работник культуры РБ, художник Радик Сафин.

– Вопрос, который интересует многих ваших поклонников. Почему Олег? Для начала пятидесятых годов выбор был, скажем прямо, неординарным…

– Всё просто. На тот момент мои родители работали в Кигинском колхозно-совхозном башкирском театре. Мама играла Любовь Шевцову, папа играл Серёжу Тюленина. А назвали меня Олегом в честь Олега Кошевого.

– Итак, «Четыре жениха для Диляфруз». Когда ждать премьеры?

– Намечена на 7 марта. Надеюсь, спектакль станет достойным подарком к празднику весны.

Фото Сергея Крамскова.