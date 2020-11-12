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Театр
Театр
12 Ноября 2020, 17:47
Русский драматический театр дарит вам эксклюзивную возможность посмотреть особенный детский спектакль «Плих и Плюх» в ближайшую субботу!
Театр
12 Ноября 2020, 16:39
А у нас новый конкурс!
Театр
11 Ноября 2020, 12:05
В Русском драматическом театре продолжает свою работу Театральный телемост «Школа современного зрителя. Перезагрузка"
Театр
10 Ноября 2020, 15:06
Русский драматический театр вручил врачам и сотрудникам ковид - госпиталя подарочные сертификаты
Театр
7 Октября 2020, 13:05
Репертуарный план русского драматического театра на октябрь
Театр
7 Октября 2020, 12:33
В Стерлитамак приезжает Альметьевский татарский государственный драматический театр
Театр
19 Сентября 2020, 18:15
Театрально-концертное объединение Стерлитамака готовится к новому сезону
Театр
3 Сентября 2020, 11:51
Репертуарный план русского драматического театра на сентябрь
Театр
3 Января 2020, 19:30
В Стерлитамаке состоялась премьера спектакля «Царевна-лягушка»
Театр
20 Декабря 2019, 16:35
Новогоднее представление "Аладдин"
Театр
19 Декабря 2019, 07:18
Репертуарный план русского драматического театра на январь
Театр
25 Ноября 2019, 22:55
Проголосуйте за лучшую постановку общественного проекта «Театральное Приволжье»!
Театр
19 Ноября 2019, 14:00
Репертуарный план русского драматического театра на декабрь
Театр
15 Ноября 2019, 18:00
Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури покажет в Стерлитамаке спектакль «Навстречу мечте»!
Театр
23 Октября 2019, 18:26
Репертуарный план Русского драматического театра на ноябрь
Театр
5 Сентября 2019, 13:43
Репертуарный план Русского драматического театра на октябрь
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