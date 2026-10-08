Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид

Причина появления «звёздного дождя» — прохождение Земли через рой частиц, оставленных кометой Джакобини — Циннера. Отличительная черта метеоров Драконид — невысокая скорость входа в атмосферу (примерно 20 км/с); нередко они окрашены в желтоватые или красноватые оттенки.

В 2026 году складываются особенно удачные условия для наблюдений: Луна будет близка к фазе новолуния и появится на небе лишь ближе к утру, поэтому её свет не помешает разглядеть даже неяркие метеоры.

По данным Уфимского городского планетария, радиант потока расположен в созвездии Дракона. В наших широтах это созвездие не заходит за горизонт, поэтому оптимальное время для наблюдений — вечерние часы до полуночи: именно тогда радиант поднимается выше над горизонтом.

Специалисты планетария рекомендуют для просмотра выбирать затемнённое место подальше от городской засветки. При этом не стоит фокусироваться исключительно на созвездии Дракона: метеоры будут проноситься по небу в самых разных направлениях.

Источник и фото: ИА «Башинформ»