+13 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Природа и мы
8 Октября , 04:02

Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид

Жители Башкирии смогут стать свидетелями пика активности метеорного потока Дракониды (Джакобиниды) в ночь с 8 на 9 октября. Сам период активности этого небесного явления сравнительно короткий — он продлится с 6 по 10 октября.

Добавить в предпочтительные источники Google
Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» ДраконидЖители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид
Жители Башкирии увидят в небе «звёздный дождь» Драконид

Причина появления «звёздного дождя» — прохождение Земли через рой частиц, оставленных кометой Джакобини — Циннера. Отличительная черта метеоров Драконид — невысокая скорость входа в атмосферу (примерно 20 км/с); нередко они окрашены в желтоватые или красноватые оттенки.

В 2026 году складываются особенно удачные условия для наблюдений: Луна будет близка к фазе новолуния и появится на небе лишь ближе к утру, поэтому её свет не помешает разглядеть даже неяркие метеоры.

По данным Уфимского городского планетария, радиант потока расположен в созвездии Дракона. В наших широтах это созвездие не заходит за горизонт, поэтому оптимальное время для наблюдений — вечерние часы до полуночи: именно тогда радиант поднимается выше над горизонтом.

Специалисты планетария рекомендуют для просмотра выбирать затемнённое место подальше от городской засветки. При этом не стоит фокусироваться исключительно на созвездии Дракона: метеоры будут проноситься по небу в самых разных направлениях.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru