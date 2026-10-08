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Местные новости
8 Октября , 03:23

В Стерлитамаке пройдут мероприятия в честь Дня Республики

11 октября Башкортостан отметит День Республики. Программа мероприятий, которые пройдут в Стерлитамаке,- в карточках.

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В Стерлитамаке пройдут мероприятия в честь Дня РеспубликиВ Стерлитамаке пройдут мероприятия в честь Дня Республики
В Стерлитамаке пройдут мероприятия в честь Дня Республики

Источник и фото: администрация Стерлитамака.

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