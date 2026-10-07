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7 Октября , 12:02

В Башкортостане вновь пройдет акция «Ночная диспансеризация»

В Республике Башкортостан вновь состоится акция «Ночная диспансеризация», которая проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Такие медосмотры помогают выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях, даже если ничего не беспокоит.

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В Башкортостане вновь пройдет акция «Ночная диспансеризация»В Башкортостане вновь пройдет акция «Ночная диспансеризация»
В Башкортостане вновь пройдет акция «Ночная диспансеризация»

Своевременное обследование позволяет оценить состояние здоровья, получить рекомендации врача и при необходимости вовремя начать лечение. Отметим, что не всегда в плотном рабочем графике удаётся выделить время на профилактическое обследование. Чтобы как можно большее число жителей региона смогли позаботиться о себе после рабочего дня, не откладывая здоровье на потом, в регионе проводят акцию «Ночная диспансеризация».

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Уточнить условия прохождения обследования можно в поликлинике. Записаться на диспансеризацию можно через портал Госуслуги, регистратуру поликлиники, единый колл-центр или при личном обращении в кабинет медицинской профилактики.

Напомним, граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, от 40 лет и старше — ежегодно.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

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