Житель Стерлитамака написал книгу «Память»

Раиль Мусиевич родился в селе Сайраново Ишимбайского района. Окончил Уфимский юридический институт МВД России. Работал старшим следователем в селе Месягутово Дуванского района, Уфе, Стерлитамаке.

ПО БОЕВЫМ ДОРОГАМ

– Раиль Мусиевич, почему вы решили написать не обычную книгу воспоминаний, а по большому счёту серьёзное историческое исследование, где история Башкортостана тесно переплетена с вашей родословной – шежере?

– Книга «Память» – систематическое изложение истории нашего рода. В ней ценная информация о прошлом, которое продолжают наши дети и в дальнейшем продолжат внуки и правнуки. Прошлое напоминает всем нам, кому мы обязаны своим рождением. И память о нём необходимо сохранить и передать потомкам. Без знания прошлого нет будущего. Ради того, чтобы жить в спокойном и стабильном мире, необходимо помнить все войны и кровавые режимы, выпавшие на долю нашего народа.

– Насколько глубоко вы погрузились в историю?

– Чем больше поколений в генеалогическом древе, тем полнее сведения о роде. У башкир принято знать свою родословную до семи колен.

– Вы решили остаться верным этой традиции?

– Да. Поэтому я занялся составлением шежере нашего рода. После многолетней кропотливой работы в архивах, интернете, библиотеках я решил издать книгу, посвящённую своему селу Сайраново и роду Казаккуловых.

– Какими историческими источниками вы пользовались?

– Ревизскими сказками 1795, 1816, 1834, 1850, 1859 годов. Метрическими книгами (Башархив, записи мечетей с.Сайраново). Поземельными переписями населения. Сведениями из архивных фондов. Пользовался интернет-порталом документов «Память народа» и многими другими официальными материалами и сведениями.

– Как звали вашего старейшего предка?

– Его имя – Алдар Баикшин. Есть архивные документы 1757 года, где содержатся сведения о 500-х башкирских воинах юрматинской земли, участвовавших в походе в Восточную Пруссию, в том числе и о наших земляках.

Перед вами список юрматинских батыров Ногайской дороги Юрматинской волости из деревни Муталлаповой (Сайраново): старшина Муталлап Кулчуков, Алдар Баикшин (наш предок), Ейлев Заитов, Якуп Юлумбетев, Аплек Аднагулов.

– Вооружение вашего предка состояло: сайдаки – 1, сабля – 1, лошади – 2. Сайдаки, что это такое?

– Это набор вооружённого конного лучника – лук, налучие (чехол), колчан и чехол для колчана.

– В боях Отечественной войны 1812 года башкирские воины проявляли истинное мужество и героизм. Весной 1814 года они с триумфом вошли в Париж вместе с русской армией. Очарованные француженки назвали башкирских джигитов Северными амурами. Был ли среди них ваш предок?

– Я написал об этом в книге. И не только о нём. Из нашего села стали ветеранами Отечественной войны 1812-1814 годов 11 человек. Они были награждены медалями «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и «В память войны 1812 года».

Среди них наш предок – Байрамгул Исмагилов – сын Исмагила Яукаева и Рахимы Яукаевой, 1789 года рождения.

Были мои предки и участниками Первой мировой войны.

– Как вы об этом узнали?

– Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан интернет-портал «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов». Этот информационный ресурс – первый официальный банк документов о событиях Первой мировой. Он предоставляет пользователям уникальный инструмент для поиска.

Согласно архивным сведениям, из Уфимской губернии Стерлитамакского уезда Азнаевской волости, к которой относилось в то время и село Сайраново, на войну ушли более сотни бойцов. Информация о них содержится в 1011 записях.

В этой войне участвовал мой дед – Сулейман Хасанович Казаккулов (10.10.1887–13.04.1960).

Дед был призван в первые же дни. В архивных документах есть запись, что Сулейман Казаккулов был убит 17.08.1914 г. в битве за деревню Липваве, однако имеются документы, подтверждающие его нахождение в госпитале.

В начале 1916 года Сулейман попал в плен к немцам и был угнан в концлагерь в Германию. Далее (точное время неизвестно) его передали Турции, где он содержался в лагере для военнопленных.

В 1920 году Сулеймана освободили, и он вернулся в родное село.

– А что известно о численности русских военнопленных, их содержании, работах, которые они выполняли?

– Рассекреченные документы турецкого архива по изучению военной истории и стратегических исследований позволяют осветить эту забытую страницу истории, свидетельствующую о вынужденном пребывании соотечественников в турецком плену.

Точных данных о количестве русских военнопленных в этом архиве не обнаружено. Имеются только приблизительные данные, основанные на подсчётах пленных турецким генералитетом. По данным начальника Генерального штаба Турции, маршала Февзи Чакмака, в турецком плену оказалось около 700 русских офицеров и около 10 тысяч солдат и матросов. Военнопленных офицеров поместили в брошенные армянами дома Эрзерума. Пленные солдаты и матросы содержались в казематах крепости и казармах полицейского управления этого города.

Весьма интересны данные об использовании пленных в качестве рабочей силы. Из-за призыва в армию значительного числа населения в Османской империи ощущалась нехватка рабочих рук. Труд военнопленных широко использовался в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. Например, на судоверфях Измита работали исключительно военнопленные. Русские и английские пленные трудились на строительстве Багдадской железной дороги.

В книге «Память» поимённо названы уроженцы села Сайраново, сражавшиеся на фронтах Первой мировой войны.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала огромным испытанием для народов Советского Союза. В книге «Память» названы все до одного односельчане автора – 182 человека, воевавшие на фронтах этой страшной войны. И даны краткие сведения о каждом из них.

Не забыты и труженики тыла. Их героический подвиг – изнурительная работа в крайне тяжёлых военных условиях приблизила Победу в войне с нацистами.

Завершается глава «По боевым дорогам» сведениями об участниках афганской войны, операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, специальной военной операции.

Но одно дело война, совсем другое – гибель людей в мирное время. В следующей главе «Жертвы репрессий», автор рассказывает о земляках, расстрелянных, сосланных, раскулаченных в это страшное время.

– Раиль Мусиевич, почему вы решились обратиться к этой теме?

– Хотелось рассказать о безвинно пострадавших людях, которых осудили по ст. 58-10 в 30-е годы, и реабилитировали в 1957 году.

В Сайраново были репрессированы 45 человек!

– Расскажите, пожалуйста, о судьбе одного из них.

– Таип Хибатович Баймухаметов 1882 года рождения, житель села Сайраново, башкир, член колхоза «Кызыл-Таш», беспартийный.

22 октября 1937 года был арестован и осуждён по ст. 58-10 УК РСФСР – антисоветская агитация и пропаганда и 58-11 УК РСФСР – организация контрреволюционной деятельности.

– Что с ним случилось после ареста?

– Приговорён к высшей мере наказания. Приговор (расстрел) приведён в исполнение 3 декабря 1937 года, а через 20 лет 1 ноября 1957-го Таип Хибатович был реабилитирован.

– У Таипа Хибатовича были дети?

– У Т.Х.Баймухаметова были сыновья, которые воевали во время Великой Отечественной войны.

Исмагила Таиповича Баймухаметова призвали на фронт 10 февраля 1942 года. Он пропал без вести в октябре сорок второго.

Равиль Таипович Баймухаметов ушёл на войну в ноябре 1943 года. Ефрейтор Р.Т.Баймухаметов был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги».

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Книга «Память» – живой рассказ о жителях села Сайраново, колхозе «Кызыл Таш, промышленной артели «Алга», Сайрановской средней школе и сельском детском садике.

Завершает книгу глава «Известные уроженцы, жители села Сайраново и выпускники Сайрановской средней школы».

Начинает эту главу автор книги с экскурса в давние времена, с имени Кильмяк-абыза Нурушева (годы жизни – около 1690-1738) – главы Юрматинской волости, выдающемся предводителе башкирского народного восстания первой половины XVIII века.

За ним следуют Муталлаб Кулчуков (60-е годы XVIII) – старшина Юрматинской волости.

Гариф Сайрани (1791-1856 гг.) – религиозный деятель, последователь суфизма, автор научных трудов по философии Востока на арабском языке. Учился в медресе родной деревни, а также медресе Стерлитамака, Кабула, Багдада. Вернувшись на родину, преподавал в медресе Юрматинской волости.

Зуфар Ядкарович Муртазин – министр здравоохранения РБ в 1995 – 1999 гг. Заслуженный врач Республики Башкортостан, заслуженный врач Российской Федерации.

Иршат Юнирович Фахритдинов – ветеран Афганской, Абхазской и I Чеченской войн, депутат Государственной думы Российской Федерации 5-го и 6-го созыва. Награждён многими орденами, медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами.

Радий Фаритович Хабиров – российский государственный деятель, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (2009–2016). Глава Республики Башкортостан (с ноября 2018 года). Заслуженный юрист Республики Башкортостан. Награждён грамотой Президента РФ, орденом Республики Крым «За верность долгу» и самым почётным в нашей стране орденом Александра Невского.В книге Р.М.Казаккулова можно прочитать о выдающихся учёных, артистах, врачах, педагогах, журналистах, общественных деятелях, прославивших свою малую родину трудом, самоотверженностью, талантами.

ШЕЖЕРЕ-БАЙРАМ

Составитель родословной по традиции устраивает праздник Шежере-байрам. Как говорится, сказано – сделано. 20 августа 2022 года родом Казаккуловых был устроен семейный праздник – Шежере – байрам. Главная его цель – встреча и общение родственников, знакомство с молодым поколением, почитание памяти ушедших предков.

– Раиль Мусиевич, трудно организовать праздник для всех родственников?

– Если делать с любовью к родным – не трудно, а радостно. Но у нас было много помощников. Неоценимый вклад в подготовку Шежере–байрам оказала каждая семья нашего рода, а также работники Дома культуры села Сайраново под руководством уважаемой Зульфии Сулеймановны Газизовой, отдел культуры Ишимбаевского района и приглашённые из Стерлитамака артисты.Праздник оставил множество ярких впечатлений и добрых воспоминаний.

Я уверен, что каждый человек должен знать и чтить своих предков. Много ещё сменится поколений, пройдут века, и наши потомки будут интересоваться своим происхождением: откуда их корни, кто их предки, какие это были люди.Надо исследовать прошлое, особенно то, которое тесно связано с историей твоих близких и дальних родственников, земляков.Нам достался великий жизненный опыт, прекрасные традиции, память о выдающихся земляках. Наша задача не растерять всё это, а сберечь и преумножить. Чтобы и наши потомки тоже гордились нами.

Евгения ДЬЯКОНОВА

ФОТО АНАСТАСИИ АДАДУРОВОЙ