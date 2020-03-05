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75 лет Победы
Традиции
Традиции
5 Марта 2020, 16:17
Лучшие соловьиные голоса в Стерлитамаке
Традиции
4 Марта 2020, 16:21
В Стерлитамаке прошел башкирский праздник семьи, любви и верности «Етегән-2020»
Традиции
4 Февраля 2020, 14:12
Объявлены субботники по очистке Стерлитамака от снега
Традиции
5 Ноября 2019, 17:52
Четыре заповеди ислама
Традиции
2 Июля 2019, 19:12
Праздник жизни для сельчан и горожан
Традиции
27 Июня 2019, 14:20
Крестный ход в честь Табынской иконы
Традиции
4 Июня 2019, 10:57
С праздником Ураза-байрам!!!
Традиции
15 Мая 2019, 12:33
Эстафета поколений – эстафета Победы!
Традиции
1 Января 1970, 02:00
Маёвка в Стерлитамаке
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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