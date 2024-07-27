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Традиции

Традиции
27 Июля 2024, 07:00
Житель Стерлитамака написал книгу «Память»
Традиции
26 Мая 2024, 05:37
В Стерлитамаке открылся мобильный интерактивный музей "Юрта"
Традиции
26 Апреля 2024, 06:49
О заботе и благодарности
Традиции
25 Апреля 2024, 02:54
В Стерлитамаке прошёл национальный башкирский праздник "Грачиная каша"
Традиции
3 Декабря 2022, 14:23
Глава Башкирии рассказал о концепции Евразийского музея кочевых цивилизаций
Традиции
12 Ноября 2022, 09:37
С думой о завтрашнем дне
Традиции
4 Ноября 2022, 18:41
«Ночь музеев» - в галерее
Традиции
2 Августа 2022, 05:33
В Стерлитамаке пройдёт республиканский фестиваль мордовской культуры «Шумбрат!»
Традиции
27 Июля 2022, 09:23
День воздушно-десантных войск
Традиции
4 Января 2022, 06:31
В Стерлитамаке полицейские поздравили с Новым годом и Рождеством детей погибших коллег
Традиции
10 Сентября 2021, 07:43
Национальный костюм – душа народа
Традиции
31 Декабря 2020, 21:00
Маёвка в Стерлитамаке
Традиции
5 Марта 2020, 11:17
Лучшие соловьиные голоса в Стерлитамаке
Традиции
4 Марта 2020, 11:21
В Стерлитамаке прошел башкирский праздник семьи, любви и верности «Етегән-2020»
Традиции
4 Февраля 2020, 09:12
Объявлены субботники по очистке Стерлитамака от снега
Традиции
5 Ноября 2019, 12:52
Четыре заповеди ислама
Традиции
2 Июля 2019, 14:12
Праздник жизни для сельчан и горожан
Традиции
27 Июня 2019, 09:20
Крестный ход в честь Табынской иконы
Традиции
4 Июня 2019, 05:57
С праздником Ураза-байрам!!!
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