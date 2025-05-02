Созидатель и мечтатель

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95
Бывшему первому секретарю Стерлитамакского горкома
партии и фактическому руководителю города второй половины 80-х годов прошлого столетия Александру Ивановичу
Бурме в этом году исполнилось бы 95 лет со дня рождения
и 30 лет с тех пор, как он ушёл из жизни.
Не будет лишним вспомнить о человеке, который внёс
значительный вклад в развитие Стерлитамака, оставил о
себе светлую и добрую память и стал неотъемлемой частью
истории города.
По своей природе Александр Иванович был созидателем,
вся его деятельность, где бы он ни работал, всегда была направлена на улучшение. С этого он начал свою деятельность
и в Стерлитамаке, сосредоточил своё внимание на актуальных и проблемных вопросах, которые сдерживали развитие
промышленности, жилищно-гражданского строительства и
осложняли жизнь горожан.
ЭКОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМА № 1
Проблемой № 1 он определил состояние окружающей
среды. Как человек со стороны (до этого он жил и работал
в городе Октябрьском), Александр Иванович сразу оценил
всю критичность экологической обстановки в Стерлитамаке,
официально и публично предал это широкой огласке, что
было смелым шагом с его стороны.
Он впервые «вынес сор из избы» на всесоюзный уровень. Под его руководством была проведена колоссальная
работа по определению причин неудовлетворительной
экологической обстановки и разработаны предложения по
её оздоровлению.
Итогом стало принятое в 1987 году постановление Совета Министров СССР «О первоочередных мерах по охране
окружающей среды в городах Стерлитамаке и Салавате
Башкирской АССР».
Салават в этом документе появился по инициативе
А.И.Бурмы, так как в городе преобладала южная роза ветров
и Стерлитамак часто «дышал» газовыми выбросами производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез».
Это был первый в истории Стерлитамака широкомасштабный документ по охране окружающей среды. Постановление
предусматривало строительство, реконструкцию и ввод в
эксплуатацию на предприятиях двух городов новых природоохранных объектов, вывод из эксплуатации устаревших
установок, перевод городских ТЭЦ на газ, строительство
многих объектов здравоохранения.
К сожалению, последовавшие затем события – перестройка, экономический кризис, смена общественного строя − не
позволили в полной мере реализовать планы, предусмотренные этим Постановлением Совета Министров СССР.
«ЧП»
Александр Иванович был смелым и решительным в нестандартных и чрезвычайных ситуациях. Приведу несколько
примеров.
Буквально на третий день после его избрания первым
секретарём он спросил меня, секретаря горкома:
− Что это за здание напротив гостиницы?
− Городской драматический театр, − ответил я.
− Второму городу республики не к лицу такое ветхое и
невыразительное здание театра.
Я сказал, что перед руководством республики неоднократно поднимался вопрос о строительстве здания театра,
но всякий раз следовал отказ.
Наш разговор продолжился через три месяца:
− Иногда, чтобы построить, надо сначала сломать. Ночью
должно случиться ЧП, обрушиться кровля театра, − сказал
Александр Иванович и добавил: − Здание в аварийном состоянии, деревянные балки потолочных перекрытий прогнили,
в любой момент может случиться беда. Пусть эта «беда»
случится сегодня ночью, когда там никого не будет. Утром
жду вас с фотографиями с места происшествия.
На следующий день в адрес Правительства БАССР ушло
письмо за его подписью с сообщением о «ЧП», фотографиями с места происшествия и просьбой о выделении денег на
ремонт театра.
Конечно, решение не было спонтанным. До этого Александр Иванович неоднократно осматривал здание театра,
обсуждал с главным архитектором города возможные варианты его ремонта.
В дальнейшем реконструкция театра шла под его непосредственным наблюдением, он регулярно встречался с
творческой группой, разрабатывавшей проект, активно участвовал в обсуждении архитектурных вариантов, вносил свои
предложения. Так, благодаря запланированному «ЧП», было
построено новое здание театра, которое стало украшением
исторического центра Стерлитамака.
Кстати, в 1995 году Александра Ивановича проводили в
последний путь из здания драматического театра, сделали
это достойно. Проститься с ним пришли его коллеги, соратники, руководители соседних городов и районов, неравнодушные жители города. Была представительная делегация
и из Октябрьского, где он на протяжении 15 лет возглавлял
городскую партийную организацию.
НЕБЫВАЛЫЙ ПАВОДОК
Такими же решительными были действия Александра Ивановича и весной 1985 года во время небывалого в истории
города паводка.
Резкое потепление и обильные дожди спровоцировали резкий
подъём воды в Стерле и Ашкадаре. В ночь с 12 на 13 апреля в
зоне затопления оказались более 4 тысяч домов частного сектора. В районах центрального рынка и стадиона «Каучук» Стерля
и Ашкадар слились, стали одной рекой. В старой части города
невозможным стало движение троллейбусов и автобусов,
требовалась срочная эвакуация большого количества людей.
Александр Иванович лично руководил аварийно-спасательными работами. К эвакуации людей были оперативно
привлечены аварийные службы всех крупных городских
предприятий, задействованы десятки мощных грузовых
автомобилей повышенной проходимости.
Особенно сложной была ситуация в Заашкадарье и районе
плодопитомника. Здесь слились Ашкадар и Ольховка. Нужна
была срочная эвакуация не только людей, но и домашнего
скота, в том числе и крупно-рогатого. Сделать это можно
было только с помощью плавсредств большой грузоподъёмности, которых в городе не было.
Созидатель и мечтатель Александр Иванович не стал дожидаться утра, ночью
«вышел» на Председателя Совета Министров Башкирской
АССР и директора Ишимбайского завода транспортного
машиностроения, которые срочно направили в Стерлитамак
вертолёт, амфибию и два вездехода-болотохода «Витязь».
Принятые меры позволили оперативно эвакуировать в безопасные зоны более трёх тысяч человек.
ОПЫТ МОСКВЫ,
ЛЕНИНГРАДА, СВЕРДЛОВСКА
Александра Ивановича отличали огромная работоспособность, системный подход к решению поставленных задач,
стремление ко всему новому, передовому, он всегда был
полон планов.
Многие его идеи способствовали развитию демократии,
утверждению гласности и открытости в партийной и общественной жизни, созданию новой атмосферы в городской
партийной организации. Он не только сам генерировал
идеи, но и активно внедрял опыт и практику работы других
городов. Опыт Москвы был положен в основу организации
непрерывной воспитательной работы в трудовых коллективах и по месту жительства.
На всех предприятиях были созданы Советы профилактики, по месту жительства – Советы общественности микрорайонов, координацию этой работы осуществлял городской
Совет профилактики во главе с Александром Ивановичем.
Город был разделён на 13 микрорайонов, за каждым из
них закреплены предприятия, организации, учебные, культурно-просветительные и спортивные заведения.
Во всех микрорайонах силами предприятий были построены агитационные площадки. Советы общественности
организовывали встречи населения с представителями городской власти, народными депутатами, праздники дворов
и улиц, спортивные соревнования, лекции, выступления
коллективов художественной самодеятельности.
Системный подход к воспитательной и профилактической
работе позволил значительно сократить количество правонарушений и стабилизировать оперативную обстановку.
В городе получили распространение опыт Ленинграда по
интенсификации промышленности и ускорению научнотехнического прогресса, Свердловска – по строительству
молодёжных жилищных комплексов.
ОН ЛЮБИЛ СТЕРЛИТАМАК
Александру Ивановичу нравился Стерлитамак. Он строил
планы по его дальнейшему социально–экономическому развитию, увеличению объёмов строительства жилья, объектов
культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства.
Мечтал он и о повышении архитектурной выразительности городской застройки, реконструкции исторической
части города за счет сноса ветхих зданий и реставрации
исторических и архитектурных памятников дореволюционной постройки.
Думал он и о реконструкции и реставрации здания, в
котором до 1982 года располагались горком партии и исполком городского Совета народных депутатов (ул.Карла
Маркса, 103). Считал его главной архитектурной достопримечательностью города, планировал вернуть в него аппарат
горкома партии.
Вынашивал он и планы по углублению и очистке Ашкадара, Стерли, Ольховки, обустройству их берегов, строительстве набережных, новых мостов, создании в междуречье
естественного природного парка.
К сожалению, не всё успел сделать Александр Иванович.
Но радует то, что многое из того, что он задумывал, о чём
мечтал, стало реальностью. За прошедшие годы значительно
изменился архитектурный облик города, более качественной
стала инфраструктура, повысился уровень комфорта.
Немало делается нынешней администрацией города и
по охране окружающей среды, улучшению экологической
обстановки, о чём больше всего мечтал Александр Иванович Бурма.
Александр Иванович был истинным патриотом Стерлитамака, человеком, для которого интересы города и его
жителей были главными. Думаю, что неплохо было бы, если
администрация города рассмотрит вопрос об увековечении
памяти А.И.Бурмы. Например, о присвоении его имени улице.