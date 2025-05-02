Созидатель и мечтатель

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 95

Бывшему первому секретарю Стерлитамакского горкома

партии и фактическому руководителю города второй половины 80-х годов прошлого столетия Александру Ивановичу

Бурме в этом году исполнилось бы 95 лет со дня рождения

и 30 лет с тех пор, как он ушёл из жизни.

Не будет лишним вспомнить о человеке, который внёс

значительный вклад в развитие Стерлитамака, оставил о

себе светлую и добрую память и стал неотъемлемой частью

истории города.

По своей природе Александр Иванович был созидателем,

вся его деятельность, где бы он ни работал, всегда была направлена на улучшение. С этого он начал свою деятельность

и в Стерлитамаке, сосредоточил своё внимание на актуальных и проблемных вопросах, которые сдерживали развитие

промышленности, жилищно-гражданского строительства и

осложняли жизнь горожан.

ЭКОЛОГИЯ – ПРОБЛЕМА № 1

Проблемой № 1 он определил состояние окружающей

среды. Как человек со стороны (до этого он жил и работал

в городе Октябрьском), Александр Иванович сразу оценил

всю критичность экологической обстановки в Стерлитамаке,

официально и публично предал это широкой огласке, что

было смелым шагом с его стороны.

Он впервые «вынес сор из избы» на всесоюзный уровень. Под его руководством была проведена колоссальная

работа по определению причин неудовлетворительной

экологической обстановки и разработаны предложения по

её оздоровлению.

Итогом стало принятое в 1987 году постановление Совета Министров СССР «О первоочередных мерах по охране

окружающей среды в городах Стерлитамаке и Салавате

Башкирской АССР».

Салават в этом документе появился по инициативе

А.И.Бурмы, так как в городе преобладала южная роза ветров

и Стерлитамак часто «дышал» газовыми выбросами производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез».

Это был первый в истории Стерлитамака широкомасштабный документ по охране окружающей среды. Постановление

предусматривало строительство, реконструкцию и ввод в

эксплуатацию на предприятиях двух городов новых природоохранных объектов, вывод из эксплуатации устаревших

установок, перевод городских ТЭЦ на газ, строительство

многих объектов здравоохранения.

К сожалению, последовавшие затем события – перестройка, экономический кризис, смена общественного строя − не

позволили в полной мере реализовать планы, предусмотренные этим Постановлением Совета Министров СССР.

«ЧП»

Александр Иванович был смелым и решительным в нестандартных и чрезвычайных ситуациях. Приведу несколько

примеров.

Буквально на третий день после его избрания первым

секретарём он спросил меня, секретаря горкома:

− Что это за здание напротив гостиницы?

− Городской драматический театр, − ответил я.

− Второму городу республики не к лицу такое ветхое и

невыразительное здание театра.

Я сказал, что перед руководством республики неоднократно поднимался вопрос о строительстве здания театра,

но всякий раз следовал отказ.

Наш разговор продолжился через три месяца:

− Иногда, чтобы построить, надо сначала сломать. Ночью

должно случиться ЧП, обрушиться кровля театра, − сказал

Александр Иванович и добавил: − Здание в аварийном состоянии, деревянные балки потолочных перекрытий прогнили,

в любой момент может случиться беда. Пусть эта «беда»

случится сегодня ночью, когда там никого не будет. Утром

жду вас с фотографиями с места происшествия.

На следующий день в адрес Правительства БАССР ушло

письмо за его подписью с сообщением о «ЧП», фотографиями с места происшествия и просьбой о выделении денег на

ремонт театра.

Конечно, решение не было спонтанным. До этого Александр Иванович неоднократно осматривал здание театра,

обсуждал с главным архитектором города возможные варианты его ремонта.

В дальнейшем реконструкция театра шла под его непосредственным наблюдением, он регулярно встречался с

творческой группой, разрабатывавшей проект, активно участвовал в обсуждении архитектурных вариантов, вносил свои

предложения. Так, благодаря запланированному «ЧП», было

построено новое здание театра, которое стало украшением

исторического центра Стерлитамака.

Кстати, в 1995 году Александра Ивановича проводили в

последний путь из здания драматического театра, сделали

это достойно. Проститься с ним пришли его коллеги, соратники, руководители соседних городов и районов, неравнодушные жители города. Была представительная делегация

и из Октябрьского, где он на протяжении 15 лет возглавлял

городскую партийную организацию.

НЕБЫВАЛЫЙ ПАВОДОК

Такими же решительными были действия Александра Ивановича и весной 1985 года во время небывалого в истории

города паводка.

Резкое потепление и обильные дожди спровоцировали резкий

подъём воды в Стерле и Ашкадаре. В ночь с 12 на 13 апреля в

зоне затопления оказались более 4 тысяч домов частного сектора. В районах центрального рынка и стадиона «Каучук» Стерля

и Ашкадар слились, стали одной рекой. В старой части города

невозможным стало движение троллейбусов и автобусов,

требовалась срочная эвакуация большого количества людей.

Александр Иванович лично руководил аварийно-спасательными работами. К эвакуации людей были оперативно

привлечены аварийные службы всех крупных городских

предприятий, задействованы десятки мощных грузовых

автомобилей повышенной проходимости.

Особенно сложной была ситуация в Заашкадарье и районе

плодопитомника. Здесь слились Ашкадар и Ольховка. Нужна

была срочная эвакуация не только людей, но и домашнего

скота, в том числе и крупно-рогатого. Сделать это можно

было только с помощью плавсредств большой грузоподъёмности, которых в городе не было.

Созидатель и мечтатель Александр Иванович не стал дожидаться утра, ночью

«вышел» на Председателя Совета Министров Башкирской

АССР и директора Ишимбайского завода транспортного

машиностроения, которые срочно направили в Стерлитамак

вертолёт, амфибию и два вездехода-болотохода «Витязь».

Принятые меры позволили оперативно эвакуировать в безопасные зоны более трёх тысяч человек.

ОПЫТ МОСКВЫ,

ЛЕНИНГРАДА, СВЕРДЛОВСКА

Александра Ивановича отличали огромная работоспособность, системный подход к решению поставленных задач,

стремление ко всему новому, передовому, он всегда был

полон планов.

Многие его идеи способствовали развитию демократии,

утверждению гласности и открытости в партийной и общественной жизни, созданию новой атмосферы в городской

партийной организации. Он не только сам генерировал

идеи, но и активно внедрял опыт и практику работы других

городов. Опыт Москвы был положен в основу организации

непрерывной воспитательной работы в трудовых коллективах и по месту жительства.

На всех предприятиях были созданы Советы профилактики, по месту жительства – Советы общественности микрорайонов, координацию этой работы осуществлял городской

Совет профилактики во главе с Александром Ивановичем.

Город был разделён на 13 микрорайонов, за каждым из

них закреплены предприятия, организации, учебные, культурно-просветительные и спортивные заведения.

Во всех микрорайонах силами предприятий были построены агитационные площадки. Советы общественности

организовывали встречи населения с представителями городской власти, народными депутатами, праздники дворов

и улиц, спортивные соревнования, лекции, выступления

коллективов художественной самодеятельности.

Системный подход к воспитательной и профилактической

работе позволил значительно сократить количество правонарушений и стабилизировать оперативную обстановку.

В городе получили распространение опыт Ленинграда по

интенсификации промышленности и ускорению научнотехнического прогресса, Свердловска – по строительству

молодёжных жилищных комплексов.

ОН ЛЮБИЛ СТЕРЛИТАМАК

Александру Ивановичу нравился Стерлитамак. Он строил

планы по его дальнейшему социально–экономическому развитию, увеличению объёмов строительства жилья, объектов

культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства.

Мечтал он и о повышении архитектурной выразительности городской застройки, реконструкции исторической

части города за счет сноса ветхих зданий и реставрации

исторических и архитектурных памятников дореволюционной постройки.

Думал он и о реконструкции и реставрации здания, в

котором до 1982 года располагались горком партии и исполком городского Совета народных депутатов (ул.Карла

Маркса, 103). Считал его главной архитектурной достопримечательностью города, планировал вернуть в него аппарат

горкома партии.

Вынашивал он и планы по углублению и очистке Ашкадара, Стерли, Ольховки, обустройству их берегов, строительстве набережных, новых мостов, создании в междуречье

естественного природного парка.

К сожалению, не всё успел сделать Александр Иванович.

Но радует то, что многое из того, что он задумывал, о чём

мечтал, стало реальностью. За прошедшие годы значительно

изменился архитектурный облик города, более качественной

стала инфраструктура, повысился уровень комфорта.

Немало делается нынешней администрацией города и

по охране окружающей среды, улучшению экологической

обстановки, о чём больше всего мечтал Александр Иванович Бурма.

Александр Иванович был истинным патриотом Стерлитамака, человеком, для которого интересы города и его

жителей были главными. Думаю, что неплохо было бы, если

администрация города рассмотрит вопрос об увековечении

памяти А.И.Бурмы. Например, о присвоении его имени улице.