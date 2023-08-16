Время романтиков продолжается!

Ростислав окончил первый курс Финансового университета при Правительстве РФ, на летние каникулы приехал в Стерлитамак к родным и пришёл в гости к юным журналистам «Стерлитамакского рабочего». Как в юношестве создать собственную команду и побеждать в грантовых конкурсах? Почему сегодня нам нужна качественная журналистика и зачем молодым людям создавать тексты? Об этом наше интервью.

– Ростислав, поделитесь своими впечатлениями от Москвы.

– Я живу в общежитии, учусь на отлично. Кроме учёбы мы с одногруппниками стараемся делать что-то интересное: вступили в студенческий совет нашего вуза, проводим мероприятия и реализуем проекты, интересные ребятам.

– Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

– После окончания университета я стану юристом в банковской сфере. Мне интересна юриспруденция и правовая грамотность, поэтому я создал проект «Твоё право». Он призван повысить правовую грамотность школьников и студентов колледжей и вузов.

– О каких важных правах ребята, возможно, не знают?

– Школьникам полезно знать, что с 14 лет они могут стать самозанятыми – зарабатывать, имея лояльные условия по уплате налогов. Кстати, оказывается, работать можно не с 14, а с шести лет, правда, только в сфере зрелищной индустрии – в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях.

– Как говорить о законах и правилах, чтобы ребятам не было скучно?

– Для этого мы разрабатываем настольные игры. Многие любят играть в «Мафию», а мы придумали «Правовую мафию». Мы проводили эту игру в московских школах, подросткам понравилось. Мы переосмыслили ещё одну игру – «Элиас»: как известно, её участникам предстоит объяснять слова, а в нашей версии этой игры ребята знакомятся с правовыми терминами, запоминают их, а также осваивают ораторское мастерство. Сейчас мы разрабатываем третью игру – это будет что-то типа правового «Бункера».

– Расскажите о Ваших первых победах.

– С пятого класса я занимался во Дворце пионеров и школьников, летом подрабатывал там – работал в архиве, разрабатывал игротехники для пришкольных лагерей. В 16 лет я выиграл свой первый грант – 50 тысяч рублей: это был Всероссийский конкурс «Добровольцы России», вскоре –второй грант в размере 350 тысяч рублей от «Росмолодёжи», а через год – третий грант, премию «Мы вместе», 350 тысяч рублей. На эти средства мы с командой педагогов и координатором конкурса «Рыцари золотого пера» Еленой Евгеньевной Елисеевой расширили географию этого творческого состязания. Городской конкурс стал открытым, в нём смогли участвовать юные поэты, прозаики и журналисты из Татарстана, Мордовии, Нижегородской и Тюменской областей и других регионов. Благодаря грантам все участники получали от нас подарки, а сборники работ-победителей увидели свет. Теперь мы с нашей московской командой продолжаем писать грантовые проекты. В июне я выиграл грант «Росмолодёжи» – 800 тысяч рублей – на реализацию проекта «Твоё право». Сейчас мы участвуем во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход» – стремимся выиграть миллион рублей.

– Где можно работать в 13 лет?

– Интересный вариант – работать аниматором: в Стерлитамаке для этого много возможностей, я знаю это по своему опыту. Сейчас активно развивается фриланс. Можно делать что-то своими руками и реализовывать продукцию на интернет-площадках. Запускать свой бизнес тяжело – нужна помощь родителей, нужно рассказывать о себе на различных информационных ресурсах. Моя одногруппница так реализует открытки, которые она делает на заказ.

– Как Вы думаете, для того, чтобы зарабатывать, нужно найти себя и реализовать свои умения или понять, что нужно людям, и делать именно это?

– Всё индивидуально. Моё мнение – стоит делать то, что нравится и хочется. Заниматься тем, к чему душа не лежит, неинтересно, вы всё равно это забросите. При этом, безусловно, нужно ориентироваться в мире, видеть, что будет востребовано, и находить баланс.

– Вы пришли на сегодняшнюю встречу с «Блокнотом моих мыслей». Для чего современному человеку писать ручкой в блокноте?

– Записывать свои мысли, планы и мечты – это возможность выражать себя, свои эмоции, осознавать себя в мире и передавать свои переживания потомкам. Сегодня читают далеко не все, а пишут и вовсе очень немногие. Вопрос «Зачем писать самим?» особенно актуален в эпоху развития нейросетей. Но тот, кто родился быть творцом, не задаёт таких вопросов. Он будет просто читать, думать и создавать тексты. А для того, чтобы писать хотели многие, я думаю, нужно целенаправленно развивать читательскую грамотность.

– Как Вам помог детский опыт издания семейной газеты и газеты «Романтик»?

– Я научился видеть и записывать то, что происходит в окружающем меня мире, то есть быть летописцем событий. Научился делиться своими идеями и общаться с разными людьми. Мне приятно видеть, что «Романтик» живёт. Приятно полистать газетную подшивку, вспомнить интересные моменты жизни, вернуться к ним и по-новому взглянуть в будущее. Журналистика нужна для того, чтобы человек не остался один в своём телефоне, а смог почувствовать свою сопричастность большому миру и стать счастливее.

Беседовали Екатерина ЯКОВЛЕВА, Кира МИШИНЁВА, Дарина БОНДАРЕНКО