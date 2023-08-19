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19 Августа , 18:56

Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил предприятие «Башпласт»

Созданное в 2008 году предприятие специализируется на разработке и изготовлении полимерных компаундов для электротехнической промышленности, строительной индустрии, автопрома и производителей бытовой техники. 

Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил предприятие «Башпласт»
Радий Хабиров в Стерлитамаке посетил предприятие «Башпласт»

Ассортимент включает более 50 наименований товаров на основе поливинилхлорида и полиолефинов.

Радий Хабиров осмотрел производственные линии, склад готовой продукции. Глава республики интересовался уровнем заработной платы сотрудников и планами развития фабрики. Генеральный директор компании Василий Космынин рассказал, что предприятие ежегодно увеличивает производственную мощность на 20 процентов.

– Последние годы наши инвестиции направлены на модернизацию инфраструктуры, повышение производительности, развитие научного потенциала. Ежегодный объём вложений – 250-300 млн рублей, – отметил Василий Космынин.

В рамках инвестиционной программы предприятие за последние два года запустило емкостный парк, который позволяет хранить до 2,5 тысячи тонн сырья – столько требуется заводу в месяц. Также Радий Хабиров осмотрел новый научно-технический центр компании.

Руководитель региона пообщался с молодыми специалистами, которые работают в исследовательской лаборатории и на опытном участке. Учёные-химики рассказали, что собственный комплекс высокоточного измерительного оборудования позволяет внедрять наукоёмкие разработки, которые соответствуют требованиям международных стандартов.

– Отрадно, что в Стерлитамаке развивается такое современное производство. Директор предприятия Василий Иванович Космынин – самодостаточный предприниматель и меценат, который помогает городу. Желаю трудовому коллективу «Башпласта» дальнейших успехов, – сказал Радий Хабиров.

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"Стерлитамакский рабочий"

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