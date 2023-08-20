«Ощущения – сильнее, чем от прыжка с парашютом»

Когда Ирма Хутунишвили вошла в читальный зал Юношеской библиотеки, где подростки занимаются журналистикой, в воздухе зазвенела та тишина, которая означает: сейчас произойдёт что-то важное.

Так и есть: встреча с самим собой, умение говорить так, чтобы тебя слышали, работа с эмоциями – мастер-класс от молодого режиссёра-постановщика воодушевил школьников, заставил о многом задуматься и вызвал интерес к необычной профессии. Пусть это интервью вдохновит и вас.

– Ирма, в каком возрасте Вы открыли для себя театр?

– В 17 лет. Достаточно поздно – так может показаться человеку, который занимается актёрским искусством. Но нет. Оказалось, что всему своё время. Я окончила Республиканский колледж культуры и искусства и Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета (сейчас СФ УУНиТ), работаю педагогом актерского мастерства и режиссером-постановщиком различных мероприятий.

– Какое применение Вашим талантам Вы находите в нашем городе? Какие роли Вы исполняли, какие праздники или спектакли ставили?

– Как режиссёр-постановщик я организовала множество событий: отчетные концерты для танцевальных студий, открытие Мотосезона - 2022, Гала-концерт республиканской «Студенческой весны – 2019», Всероссийский роботехнический фестиваль «РобоПром – 2019», театрализованные программы в фестивалях направленных на выявления талантов для факультета педагогики и психологи в СФ УУНиТ и многое другое… Также я участвовала в роли Матери в дипломной постановке по мотивам произведения драматурга К. Драгунской «Большая меховая Папа». Это важный для меня опыт.

– Как Вы поняли, что театральные подмостки – это Ваше предназначение?

– Когда я отдыхала в детских оздоровительных лагерях, почувствовала, что мне нравится сцена, а ещё больше нравится что-то создавать на ней.

– То есть Вы чувствуете себя больше режиссёром, чем актёром?

– Больше, конечно, режиссёром. Но если появляется необходимость лично что-то протранслировать на сцене, я сделаю это на все сто процентов.

– Людей какого возраста Вам нравится учить актёрскому мастерству?

– Актёрским мастерством занимаюсь со всеми, кто этого желает и хочет освоить актёрские навыки. Возраст не имеет никакого значения. Люди по природе своей уже талантливы, необходимо нащупать свои сильные стороны и тогда каждый сможет открыть новый мир в себе.

– Расскажите о Ваших профессиональных мечтах и планах.

– Моя мечта – поставить спектакль на театральных подмостках прекрасного Санкт-Петербурга.

Также мечтаю о развитии такого театрального направления как перфоманс в контексте видео- работ. Как режиссёр хочу написать и реализовать пару проектов развлекательного характера для известных блогеров, медийных людей. Мечтаю, чтобы об актёрском мастерстве, актёрской доле, о режиссуре и всех её нюансах узнавало как можно больше людей.

– Каждый ли может стать актёром? А режиссёром?

– Благодаря труду и усердию каждый может стать актёром. Работа над собой, концентрация внимания, понимание окружающего мира, взаимодействие с партнёром, развитие воображения – всё это вам поможет. Другое дело, что не каждому нужен этот путь. А вот стать режиссером, по моему мнению, может не каждый. Это слишком глубокая история. Режиссёр – это тот человек, который должен чувствовать каждой клеточкой тела всё, что происходит вокруг него и внутри него. Быть в теме, в ритме, в понимании происходящего на данный момент. Ловить настоящее, быть помощником для актёра, стать его зеркалом – это очень сложная задача. Чтобы быть режиссером, необходим колоссальный жизненный опыт, стремление всё узнать, впитать и понять.

– Как Ваша профессия помогает людям становиться счастливее и лучше?

– Моя профессия, безусловно, даёт много положительных эмоций – начиная с этапа создания какого-либо творческого материала, через многочисленные репетиции и до самого момента выступления на сцене. Происходит магия: человек погружается совсем в другое пространство, где многое зависит от него и от его партнёров по площадке. Забываются все бытовые проблемы. Новые знакомства, проверка самого себя на прочность, необычная обстановка – всё это отлично помогает справиться с внутренними переживаниями. А выступление на сцене сравню с прыжком с парашютом: ощущения незабываемые. Моя любимая фраза: «Быть - значит выбирать себя». А выбирать себя и актёрское мастерство – значит быть свободным.