Серебряные волонтёры Стерлитамака. Кто они?

Они постоянно находятся в гуще городских событий, вносят свой вклад в общие дела и своим примером заряжают молодёжь. Каждая из них, имея богатый жизненный, трудовой и духовный опыт, готова щедро делиться им со всеми, кто открыт для всего нового и полезного другим людям.



Накануне праздника, посвящённого людям старшего возраста, мы встретились с серебряными волонтёрами Стерлитамака. На вопрос, с чего началась их общественная работа, ответила Рима Муллакаева:

– Клуб «Золотой возраст» работал в четырёх библиотеках города. Мы тогда собирались в библиотеке № 4, сейчас это молодёжный креатив-центр. Наш клуб существовал почти два года. Так сложилось, что мы участвовали в посадке деревьев, городских праздниках и других мероприятиях, то есть постепенно стали выступать как волонтёры. Сейчас мы многое делаем целенаправленно и постоянно.

Последние несколько лет активно развивается волонтёрское движение не только среди подростков и молодёжи, но и среди людей серебряного возраста. Во Дворце пионеров им.А.Гайдара ребята – волонтёры Победы – стали нас привлекать к общим полезным делам. И мы присоединились к ним. В этом нам посодействовала Елена Евгеньевна Елисеева со своими воспитанниками. Когда закрылся клуб «Золотой возраст», мы уже не хотели расставаться и объединились как серебряные волонтёры. К нам пришли интересные люди, настоящие патриоты. Мы участвовали в различных форумах, в том числе федеральных. Только в этом году – в «Красной гвоздике», 10-м Международном форуме регионов России и Беларуси (работали там 10 дней).



Пожалуй, самое запоминающееся для нас событие – «Поезд Победы», который с 29 по 31 июля находился на Стерлитамакском железнодорожном вокзале. Это передвижная выставка-музей, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. В каждом из десяти вагонов – уникальная история, в которой переплетены исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Все три дня волонтёры всех возрастов регистрировали граждан, сопровождали экспозицию, помогая жителям города ориентироваться в поезде, организовывали экскурсии, выдавали аппаратуру и рассказывали о проекте.



Приятно было слышать слова благодарности от жителей нашего города – экскурсантов «Поезда Победы». Молодёжь говорила, что завидует нам, нашей энергии. Мы работали гидами с утра до вечера. Чувствовали радость и гордость, что на экскурсии приходили молодые люди, родители с детьми. Если в первый день было около 900 человек, во второй – 1500, на третий – три с половиной тысячи. Посетители были очень благодарны.

Участвовали мы и в фестивале «Купец 2.0». Мы работали в зоне чаепития и помогали симфоническому оркестру. Там 90 человек, всем нужно было переодеться. Кормили их обедом, обеспечили водой. На фестивале дети продавали свои изделия, с ними тоже работали наши волонтёры: нашли им костюмы, переодевали. К тому же среди нас много рукодельниц.



А с какой радостью нас встретили в детском доме! Мы проводили там для ребят мастер-класс по изготовлению ленточек Победы к 9 Мая. Нас организовала и научила этому Ольга Ивановна Губайдуллина.

Жителям дома ветеранов вручили сшитые нами сувенирные подушки, мы выступили с концертом, пели, танцевали, читали стихи.



Ольга Ивановна пишет сценарии, сочиняет стихи, она автор нашего гимна волонтёров.

Не забывают «серебрянки» (так они сами себя называют) и про животных – ездили в приют «Дружок». Привезли крупу, корм, хлорные таблетки для обработки помещений. Помогали в очистке территории от сухой травы и кустарника. Галия Рафикова и Валентина Кухарева работали в парке им. Гагарина на празднике, посвящённом Дню фронтовой собаки. Правильно обращаться с животными и хозяевами собак-поводырей было не совсем просто, но они справились с этой задачей.



Наши волонтёры регулярно собираются в ТЦ «Аструм» и плетут маскировочные сети. Мы привлекаем к этой акции детей, в прошлом году нам помогали ученики 10−11-х классов. Сейчас приходят студенты строительного колледжа – будущие правоохранители. Работы предстоит очень много, и мы всегда рады добровольным помощникам, готовым внести свой вклад в общее дело.