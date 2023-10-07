Слушать своё сердце

Мы уже писали о многократной чемпионке России, Европы и мира по лёгкой атлетике, победительнице Летних игр сурдлимпийцев 2013 года в Софии и 2017 года в Самсуне (Турция), выпускнице Стерлитамакской коррекционной школы-интерната Юлии Абубякировой. Тогда она готовилась к международным играм «Мы вместе. Спорт», которые должны были состояться в Уфе. Поскольку девушка живёт в Санкт-Петербурге, поговорить с ней об этих соревнованиях удалось спустя некоторое время.



Несколько слов о самих Летних играх сурдлимпийцев – ЛИС (не путать с сурдлимпиадой –там другие организаторы). В них приняли участие спортсмены с нарушениями слуха из тридцати стран − Казахстана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Кении, Вьетнама, Швейцарии, Латвии, США и других. Всего около полутора тысяч человек. Самой представительной была российская сборная – 495 человек, в состав которой вошли 23 спортсмена с нарушениями слуха из Башкортостана. Было разыграно свыше 230 комплектов медалей.



Для помощи спортсменам привлекли сотни волонтёров и около 50 переводчиков. Кстати, жестовый язык в каждой стране свой. И это тоже учитывали организаторы. По общему мнению, соревнования впервые прошли на столь высоком уровне.

«Выиграть чемпионство, занять первое место», – так охарактеризовал задачи своей команды тренер сборной России по волейболу Василий Ковальчук.

«Башкортостан и Уфа не раз принимали самые крупные международные соревнования по многим видам спорта. И всегда их отличало гостеприимство, очень высокие стандарты организации, – считает министр спорта России Олег Матыцин. – Здесь ощущается истинная атмосфера спорта. Атмосфера консолидации, единения».



Приветствуя участников игр, глава региона Радий Хабиров сказал: «Нас впереди ждут 10 волшебных дней спорта, дружбы, мира. И сегодня я хочу сказать: «Башкортостан вас любит!».

Торжественная церемония открытия состоя­лась в ледовом дворце «Уфа-арена». Флаг России несли шесть человек, в числе которых была и наша Юлия.

– Это мои третьи сурдлимпийские игры, – рассказывает она. – В двух прошлых играх я завоевала три золотые и две бронзовые медали. К этой олимпиаде готовилась долго и упорно. Благодаря работе ОСФСГ (общероссийская спортивная федерация спорта глухих) у нас появилась возможность выступить на соревнованиях международного уровня, чему я очень рада! А вот своими выступлениями я не очень довольна. В этот раз я завоевала золото на дистанции 1500 метров и две серебряные медали на 800 и 4х400 метров.



– И всё равно это успех, которому могли бы позавидовать многие именитые спортсмены. Поделитесь секретами своих достижений?

– Никаких секретов нет. В основе – упорство и труд. В спорт я попала не сразу. В 3-м классе, в начале учебного года, воспитатель предложила: «У нас есть секции рисования, танцев и лёгкой атлетики. Куда хочешь ходить? Я ответила: «Во все три». Мама говорит: «Зачем тебе сразу три секции? Выбери какую-нибудь одну». Но я стояла на своём, и мама согласилась. Так я стала посещать все три секции. Со временем рисование мне надоело. Учитель танцев ушла, и осталась лёгкая атлетика. Я попала к тренеру Ольге Борисовне Михайловой. С ней мы проработали 13 лет. Был период, когда я ходила на плавание, аэробику, фигурное катание. Но снова возвращалась к лёгкой атлетике.



– Какие впечатления от форума? Были ли проблемы в общении со спортсменами из других стран?

– Серьёзного языкового барьера не было. Всюду царила атмосфера праздника и дружбы. Всех, в том числе и меня, порадовало башкирское гостеприимство: организация встречи (гости прибывали в течение нескольких часов) в аэропорту, гостиницах. Настроение у всех спортсменов было приподнятое, боевое. Иностранцам всё было интересно. Некоторые вообще редко бывали за рубежом, а иные – впервые в России. Американский спортсмен (он уже третий раз в России), с которым нам удалось пообщаться, говорил, что его сооте­чественники находятся в плену стереотипов. Им навязывают мнение, что в России тяжёлая ситуация в связи с войной на Украине. Что люди здесь озлобленные… Он говорил, что дома всем расскажет о том, что здесь всё прекрасно и как тепло его здесь встретили.

– Было время для культурной программы? Вам понравилась Уфа?



– Да, было. В перерывах между соревнованиями мы гуляли по городу, набережной. Уфа меня приятно удивила. За пять лет разлуки она сильно изменилась. Больше всего понравилось городское пространство «Арт-квадрат», фан-зона, где устраивались концерты, проходило неформальное общение спортсменов и гостей. Организация была супер!

– Вы уехали в Петербург. Тяжело пришлось на новом месте?

– На новом месте, можно сказать, пришлось начинать с нуля. Но я не жалею. Мне там очень нравится. Больше возможностей для самореализации. Мне помог один человек. Дал контакты. Я связалась с академией лёгкой атлетики. Там есть специальная группа для спортсменов с нарушениями слуха. Соответственно, есть свои тренеры. Познакомилась с тренером Павлом Борисовичем Глушаком. Поначалу он опасался, что будут трудности в общении. Но опасения оказались напрасными. Я «слышу» глазами: прекрасно считываю с губ. Дома с родителями я обычно общаюсь голосом. Но сейчас в Питере живу одна. Говорить дома не с кем. Надо будет эту ситуацию исправлять.

– Что бы вы посоветовали таким же, как вы, ребятам?

– В первую очередь слушать сердце.

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