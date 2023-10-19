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19 Октября , 18:17

Сто лет неодиночества

Нурия Хазиахметовна Бахтиярова - коренная жительница Стерлитамака. 

Сто лет неодиночества
Сто лет неодиночества

 

Здесь прошло её детство, здесь она окончила педагогическое училище, здесь долгие годы работала педагогом- воспитателем детского противотуберкулёзного санатория. 

Родной город стал домом для её дочери, двух внуков и двух правнучек, которые обожают Нурию-апу за доброе сердце, открытость и любовь к людям.

В апреле 2023 года труженица тыла, ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны Нурия Хазиахметовна Бахтиярова отпраздновала свой столетний юбилей.

О военной юности, любви, дружбе, профессии, вере, жизнелюбии этой удивительной женщины - в одном из ближайших номеров нашей газеты. 

Фото автора.

Автор:Марина Воронова
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