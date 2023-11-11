Тамара Андреева - талантливый фотограф, победитель множества международных конкурсов

О таланте видеть необычное в обыденном.

Тамара Андреева… Это имя прекрасно знакомо не только читателям «Стерлитамакского рабочего», в котором Тамара много лет работает фотокорреспондентом. В рабочем багаже члена Союза фотохудожников России, Башкортостана, члена Союза журналистов России – тысячи снимков, премии престижных республиканских, всероссийских, международных выставок и фотоконкурсов, более полутора десятков персональных выставок в Стерлитамаке и четыре в Уфе.

Тамара Андреева – лауреат международного биеннале в Болгарии (2001 и 2005 годы), лауреат международного конкурса в Китае, дипломант первой степени и лауреат Всероссийского фотоконкурса «Россия – отчий дом» (2007 и 2012 годы), дипломант первой степени международного фотоконкурса «Социальный портрет», победитель Всероссийского фотоконкурса «Семья –ковчег спасения», серебряный медалист международного фотосалона «Сибирь – 2006», лауреат международного фотофестиваля «Сибирское биеннале –2007», золотой медалист международного фотоконкурса «Берега» (2009 год). Она дважды побеждала в фотоконкурсах на приз газеты «Известия», в 2022 году стала победителем международного конкурса «Свет VS Цифра».



Нынешний год принёс Тамаре Андрее­вой новые победы и яркие творческие достижения.

Русское географическое общество в 2023 году провело IX фотоконкурс «Самая красивая страна», на который было прислано 62 тысячи фотографий со всей России. Тамара Андреева не только вошла в число финалистов, но стала третьей в номинации «Россия в лицах».



– Это просто чудо! – признаётся Тамара. – До недавнего времени я радовалась тому, что стала финалисткой такого престижного конкурса, а диплом призёра стал для меня настоящим подарком судьбы. На днях я получила альбом с фотографиями всех финалистов, и теперь могу лицезреть все замечательные снимки, которые по достоинству оценили члены жюри. И, конечно, я благодарна организаторам и жюри конкурса за то, что они не прошли мимо моей фотографии.

Ещё один всероссийский фотоконкурс «Россия – отчий дом» прошёл в этом году в Астрахани. Всего на конкурс поступило свыше 500 работ из 19 регионов России.

– Отбор был тщательный, – рассказывает Андреева.

– Каждая фотография или серия работ выносилась на суд жюри, в состав которого вошли известные мастера фотографического жанра, члены Союза фотохудожников России из Москвы и Астрахани под председательством специалиста по фото­искусству Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д.Поленова, председателя Союза фотохудожников России Дмитрия Иванова. Вместе со мной в конкурсе участвовали профессионалы и любители из Адыгеи и Крыма, Ленинградской и Московской областей, Астрахани и Самары, Тулы и Челябинска, Мурманска и Владивостока.

На фотографиях были отображены самые разные уголки нашей страны, представлены фрагменты деревенской жизни, демонстрирующие простоту и непосредственность людей, их связь с природой и традициями, снимки мегаполисов с их современным ритмом жизни, исторические фотозарисовки, портреты наших современников. На выставке можно было увидеть всю красоту и неповторимость нашей большой страны, заглянуть в самые отдалённые места, полюбоваться необыкновенными пейзажами. Я получила диплом лауреата первой степени. Вместе со мной был награждён и мой коллега и земляк из Башкортостана Вадим Мадияров. Я очень рада, что мою работу оценили на столь высоком уровне. Я с большим удовольствием участвую в этом конкурсе уже несколько раз, но только в этом году смогла приехать в Астрахань. Город мне очень понравился, причём как историческая, так и современная его части. Теперь в моём фотоархиве есть и замечательные виды Астрахани.



С января по июль 2023 года государственный Дарвиновский музей проводил международный фотоконкурс «Игра теней», а 9 сентября состоялось торжественное награждение победителей. Победители конкурса – Тамара Андреева из Стерлитамака и Евгения Балокина из Москвы в качестве призов получили графические планшеты от партнёра конкурса XPPen Shop.



– К сожалению, я сама не смогла поехать на награждение в Москву, – говорит Тамара. –

Планшет получила моя дочь Екатерина, которая поучаствовала в церемонии и прислала мне фототчёт об этом волнительном и важном для меня событии.

Я спросила Тамару, что даёт ей участие в фотоконкурсах.

– Для меня это возможность оценить свои силы, свой уровень относительно других участников. А уж если при этом есть какой-то весомый результат, то это вдохновляет на дальнейшую деятельность, придаёт уверенности в том, что ты занимаешься своим делом, –

ответила она. – Сравнивая свои работы с работами других, более сильных фотографов, анализируя их, невольно становишься более требовательным к своим фотографиям.

В 2023 году в рамках фотофестиваля «ФотоКрок» проводился фотоконкурс «Герой нашего времени». Тамара Андреева с работой «Вдова» вошла в число его финалистов. Конкурс проходил в Витебске.

Год ещё не закончен. И фотоконкурсы продолжаются. Наша Тамара участвует ещё в одном. Он называется «Открытый Север – 2023», и по результатам обсуждения жюри будут выбраны по три лучших снимка в номинациях «День в дороге», «Солнечный день», «День из детства», «День на севере». До подведения итогов конкурса осталось совсем немного времени. Но уже сейчас в сети можно полюбоваться фотографией Тамары Андреевой, посланной на этот конкурс. Она называется «Настоящее детство» и снята автором в деревне Кимже Мезенского района Архангельской области.

Тамара Андреева любит путешествовать с фотоаппаратом. К русскому Северу она питает особую слабость. И хотя снимает на цвет, часто предпочитает чёрно-белую фотографию. На таких снимках полно и ярко проступают печаль, страсть, жизнестойкость нашего бытия. И чем больше вглядываешься в эти работы, тем сильнее ощущаешь свет, воздух, настроение, «дыхание» её снимков. Творческое своеобразие Тамары Андреевой кроется в редком сочетании репортёрского острого взгляда и глубокого художественного подхода к любой теме, будь то портрет старушки, зимний пейзаж, социальная зарисовка или обычный натюрморт. Умение видеть необычное в, казалось бы, обыденном –главная её черта как художника.



За долгие годы существования в профессии она сумела выработать в душе стойкость и независимость, столь необходимые для настоящего творчества. Тамара Андреева не просто отображает обычную жизнь, она при помощи фотоаппарата и особого взгляда на мир создаёт свою реальность. Её работы удивительно созвучны времени – его радостям и тревогам, заботам и открытиям. Снимки любого фотохудожника – отражение его мира. Но у Тамары Андреевой это ещё и исповедь, познание себя и своей души.

Добавлю лишь одно: у Тамары есть взрослый сын Андрей. Он тоже профессионально занимается фотографией. Такая вот замечательная семейственность.

Фото Тамары Андреевой и А. Евтеева