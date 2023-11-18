«И как был в душе мальчишкой, так и прожил…»

Квартирник 6:0 Ильдара Хайруллина

Полный нежности, добра, музыки и щемящей грусти вечер прошёл 17 ноября в молодёжном креатив-центре - библиотеке N 4. Здесь близкие, друзья, коллеги по творчеству и поклонники поздравляли с 60-летием нашего талантливого земляка, композитора и поэта Ильдара Хайруллина. Его имя хорошо знакомо тем стерлитамаковцам, чья молодость пришлась на 80-90-е годы прошлого века. Один из создателей и ведущих музыкантов группы «Стерлитяне», автор песен, которые исполнялись на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой Александром Кальяновым, были в репертуаре Евгения Осина и других звёзд отечественной эстрады, Ильдар Хайруллин является символом целого поколения, рождённого в СССР и вступившего во взрослую жизнь на сломе политических и экономических формаций.

Его песни «Салават», «Диван», «Раевка», «Honda-monda», «Кумертау-Учалы», «Дядя Ваня» ушли в народ - столько юмора, иронии и непричёсанной правды жизни в них было.

Писал Ильдар и лирические песни, их тоже любят и помнят поклонники его творчества.

После перенесённого инсульта Ильдар на юбилейном вечере не смог сам исполнить свои песни. За него это сделали Алексей Литвинов, Дамир Файзуллин, Руслан Филипас, Олег Котов, Лев Валеев, Артур Чагин и другие музыканты разных поколений, собравшиеся вместе, чтобы поздравить юбиляра и поддержать его в не самый простой период жизни. Друзья Рим Магадеев, Радик Галимзянов, Дмитрий Денисов, Оксана Петрусева, Лэйсэн Майская, Марат Зайнетдинов и многие другие сделали Ильдару настоящий подарок, напомнив миру о недооценённом, актуальном и, увы, не до конца реализованном таланте поэта и музыканта, рождённого и живущего в нашем городе.

Фото Марины Вороновой