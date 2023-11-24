Управляйте конфликтами!

Тема - «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ».

Спикер - Олег Викторович Маврин, медиатор, кандидат социологических наук, зав.центром медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма, доцент кафедры конфликтологии Казанского федерального университета, тренер по программе подготовки переговорщиков в урегулировании конфликтов (г.Казань).

Тренинг будет проходить с 9 до 17 часов по ул.Якутова, 9Б (вход со двора).

Участие безоплатное, количество мест ограничено. Необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://forms.gle/XiyujGDxoxydJqS3A