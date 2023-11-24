В молодёжном креатив-центре Стерлитамака прошёл вокальный мастер-класс

Для любителей петь и ценителей хорошей музыки в молодёжном креатив-центре – библиотеке № 4 творческая лаборатория ББСМ провела мастер-класс по вокалу и концерт.

Название творческой лаборатории состоит из заглавных букв фамилий её участников – Софьи Бугера, Гузэль Бугера, Саиды Суворовой и Олега Макаренко.

Молодая и талантливая певица, музыкант и педагог по вокалу провела интересный и полезный для занимающихся творчеством горожан мастер-класс, раскрыла секреты управления и владения голосом и подарила всем участникам прекрасное настроение.

Певицы Гузель Бугера и Саида Суворова рассказали интересные факты своей жизни и творческого пути, исполнили известные популярные композиции и песни собственного сочинения.

Музыкальное сопровождение всех номеров обеспечил бас-гитарист рок-групп «Год Змеи», «Аскать на Шуз», «Bugera» Олег Макаренко.

Подробнее о мастер-классе читайте в ближайшем номере «СР».