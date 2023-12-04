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4 Декабря , 13:04

Тексты, которые делают нас счастливее

Друзья, сегодня исполняется тридцать лет и три года с тех пор, как в «Стерлитамакском рабочем» трудится корреспондент Марина Воронова.

Тексты, которые делают нас счастливее
Тексты, которые делают нас счастливее

Лауреат премии им.Шагита Худайбердина, победитель конкурсов профессионального мастерства, поэт и опытный наставник с молодой душой, Марина – тот автор, чьих текстов читатель по-настоящему ждёт. Почему? Наверное, потому что времена меняются, а главное остаётся с нами: человеку всегда нужен человек. Умный и чуткий собеседник, доброе общение и слово, исцеляющее искренностью – вот почему и герои, и читатели благодаря интервью с профессионалом чувствуют себя счастливее.

– Журналистика для меня – это мой город, в котором я родилась, люди, которых я знаю и которые знают меня: художники, поэты, музыканты, – размышляет корреспондент о своём призвании. – Всегда интересно смотреть на профессионалов и понимать, что именно люди, которые любят свою работу, создают мир, в котором комфортно и безопасно жить. И мне хочется с помощью своего ремесла рассказать об этих людях – о тех, кто может вылечить ребёнка, помочь взрослому, сотворить своими руками что-то такое, что усовершенствует не только их собственную жизнь, но и жизнь других. Я хочу, чтобы читатели газеты знали: они живут не в вакууме, а среди людей, которые делают этот мир лучше.

А мы хотим, чтобы сегодняшняя дата трансформировалась в творческое долголетие. Вдохновения, коллега!

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