Учился, строил, растил сыновей. Леонид Чернов и дело его жизни

В советское время за добросовестный труд ему были присвоены звания: «Заслуженный строитель Башкирской АССР» и «Заслуженный ветеран труда треста «Стерлитамакстрой», также он награждён медалью «Ветеран труда».

В 90-е годы, когда в стране всё изменялось и перестраивалось, Леонид Михайлович со всей ответственностью продолжал служить делу, которому посвятил свою жизнь. Его энтузиазм, профессионализм и добросовестность оценили и в новые времена. В 1992 году Л.М.Чернов был отмечен государственными и ведомственными наградами: знаком «Отличник народного просвещения», почётным знаками «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почётный строитель России», благодарственными письмами и грамотами.



ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ ОСИРОТИЛА ВОЙНА



Жила в Стерлитамаке дружная семья: Михаил Андреевич и Нина Ивановна Черновы с детьми Коленькой, Валюшей и малышом Лёнечкой, который родился в декабре 1938. Мальчику исполнилось всего 3 года, когда началась Великая Отечественная война. И Михаил Андреевич ушёл на фронт.

Начало войны – самое страшное время! М.А.Чернов оказался в самой гуще – Смоленском сражении. Ценой значительных потерь удалось сорвать расчёты германского командования на беспрепятственное продвижение к Москве. Впервые фашисты были вынуждены прекратить наступление на главном направлении и перейти к обороне.

В Стерлитамаке взрослые и дети с волнением следили за ходом военных действий. Итоги Смоленского сражения внушили надежду на победу. Но горе стучалось почти в каждую дверь. Нина Ивановна Чернова получила известие, что Михаил Андреевич пропал без вести. Молодая 29-летняя женщина осталась с тремя детьми. Но она не сдавалась: много работала, одевала, обувала, кормила, воспитывала, ставя в пример отца. Приучала к труду, умению преодолевать трудности без жалоб, уважать старших, помогать пожилым людям, быть верными данному слову.

Подрастающие сыновья и дочка радовали Нину Ивановну хорошей учёбой и поведением. Всем детям она дала высшее образование.



НАЧАЛО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ



В 1946 году младший сын Леонид пошёл в первый класс. Учиться ему нравилось. Из всех предметов особенно любил историю.

Вступил в комсомол. Мечтал учиться в институте. Однако нужно было помогать семье. И после окончания школы Леонид, который унаследовал любовь отца к работе с деревом, поступил учеником столяра в СУ-1 треста «Стерлитамакстрой». Через три месяца упорной учёбы юноша успешно сдал экзамены. Ему была присвоена специальность столяра второго разряда.

В 1957 году Леонид был призван в ряды Советской армии. Служил в Германской Демократической Республике.

На службе Леонид как всегда был собран, скромен, исполнителен, ответственно выполнял задания.



РАБОТА И УЧЁБА



В мае 1959 года Леонид Чернов вернулся на своё рабочее место в СУ-1. В этом году он поступил на вечернее отделение факультета «Промышленное и гражданское строительство» Стерлитамакского строительного техникума. Работал, учился, выполнял общественные поручения. Старался экономить время, чтобы всё успеть. И успевал!

В 1963 году молодой человек получил специальность техника-строителя.

Мастером СУ-7 треста «Стерлитамакстрой» он трудился на строительстве цементного завода, старой Стерлитамакской ТЭЦ. И проявил себя как отличный специалист.

В семейном архиве сохранился приказ

№ 1142/к: «Тов. Чернова Леонида Михайловича с 22 декабря 1969 года принять в систему треста и назначить на должность прораба СУ-7 с месячным испытательным сроком, с окладом по штатному расписанию».

Испытательный срок был пройден и Леонид Михайлович получил эту должность. А затем до 1976 года трудился старшим прорабом на объектах химического и содовоцементного заводов, расширении первой очереди завода синтетического каучука.

Другой бы на его месте успокоился. Профессиональное образование, хорошая должность, любимая работа – чего ещё нужно? Но не такой характер у Леонида Михайловича. Он привык не только успешно справляться с повседневными задачами, но и ставить масштабные цели. Решил учиться дальше и получить высшее образование.

Л.М.Чернов учился заочно в Уфимском неф­тяном институте на факультете «Промышленное и гражданское строительство». Учился, как и работал, только на отлично. Защитил диплом и получил специальность инженера-строителя.

Грамотный, опытный специалист, прекрасный организатор – ему любое дело было по плечу. Леонид Михайлович пользовался уважением коллег и руководства. Как говорится: по работе и награда. Л.М.Чернов был награждён знаком «Ударник девятой пятилетки» и юбилейной медалью «За добросовестный труд».

В ноябре 1979 года Леонид Михайлович Чернов был назначен начальником СУ-4 треста «Стерлитамакстрой». Под его непосредственным руководством коллектив успешно справлялся с возложенными на него задачами.

В это время было построено и сдано в эксплуатацию производство тяжёлых трубоукладчиков на заводе «Строймаш», автомобильный мост через реку Белую, комплекс для КРС в Стерлитамакском районе, объекты в деревне Айгулево и на опытном заводе. А также шламонакопитель ПО «Сода», объект «Ароматика» на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, свинокомплекс в Стерлитамакском районе.



ЛОМКА СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ



С 1991 года в капитальном строительстве страны и республики происходит ломка старых традиций. И в 1992 году трест «Стерлитамакстрой» был преобразован в акционерное общество открытого типа, что позволило искать внутренние резервы, внедрить новые формы взаимодействия с партнёрами, заказчиками и субподрядными организациями.

Ещё в начале перестройки трудовые коллективы получили право избирать руководителей. Об этом свидетельствует приказ «Главбашстроя» № 50 от 25 мая 1988 года по личному составу:

«Тов. Чернова Леонида Михайловича утвердить управляющим трестом «Стерлитамакстрой», в связи с избранием его на эту должность конференцией трудового коллектива треста».

За годы его руководства трестом (1991-2000) построены и введены в эксплуатацию важные промышленные объекты: производства винил­хлорида и поливинилхлоридной смолы на ЗАО «Каустик», новые цеха на ЗАО «Каучук» и ОАО «Сода». А также инженерно-бытовой корпус на станкостроительном заводе имени Ленина, производство солодовни на ОАО КПБН «Шихан», холодильник на мясокомбинате, кирпичный завод с импортным оборудованием в Толбазах, сельские животноводческие комплексы.

В эти же годы уделялось большое внимание строительству объектов природоохранного значения на ОАО «Сода», ЗАО «Каучук» и ЗАО «Каустик».

В городах и сёлах республики были введены 632990,7 квадратных метров жилья, 21 школа, 11 детских садов, 4 больницы и 3 поликлиники.

Кроме практической деятельности Леонид Михайлович принимает активное участие в международных конференциях и семинарах. В декабре 1991 года он едет в Санкт-Петербург на бизнес-семинар центра международного маркетинга «Инфокомсервис». В январе 1992 –

в Москву на конференцию учредителей ассоциации «Росуралсибстрой». Всю жизнь Л.М.Чернов успешно совмещал производство, учёбу, инновационные методики. Трудно поверить, что ему хватало времени на все задуманные дела. Ведь кроме производственных задач были и семейные. Он сумел вырастить двух замечательных сыновей.



ЛУЧШЕ ПАПЫ НА СВЕТЕ НЕТ!



Мы беседуем с сыном Л.М.Чернова Михаилом Леонидовичем:

– Михаил Леонидович, вы можете назвать хобби своего отца?

– Легко. У него всю жизнь было единственное хобби – его работа. А ещё он любит работать по дереву. Это у нас семейное. Страсть к столярному делу мы унаследовали от прадедушек и дедушек.

– Ваш отец, судя по всему, не считаясь со временем, пропадал на работе. Когда же он общался с вами?

– Отец всегда находил для нас время. Бывало, сядет с нами вечером и рассказывает нам свою любимую сказку «Конёк-горбунок». Он её наизусть знает. А мы слушаем, слушаем, да и заснём. Во время отпуска брал нас на рыбалку, хоть папа и не её фанат. Мы просто отдыхали на природе.

– Леонид Михайлович – строгий отец?

– Лучше папы на свете нет! Он бывает требовательным, но справедливым.

Всегда интересовался школьными делами, внимательно выслушивал наши рассказы, уважал наше мнение.

– Уроки с вами учил?

– На это у него действительно не было времени. Но выполнение заданий всегда контролировал. Мне и брату повезло с учителями. В школе мы учились без проблем.

– Неужели и двойки не получали?

– Не без того.

– Попадало от отца?

– Нет. Он считает наказания и чтение моралей бесполезным делом. За двойки не упрекал, просто давал задание выучить материал, а потом устраивал строгую проверку.

– А как он вас воспитывал?

– Он воспитывал нас по методу нашей бабушки Нины Ивановны.

Рецепт можно уложить в два предложения. Старших уважай, младших не обижай. Не делай другому того, чего не желаешь себе.

– У вас было счастливое детство?

– Да. Мы росли в окружении близких, понимающих нас людей. Ведь недаром говорят: «Счастье – это, когда тебя понимают. Большое счастье – это, когда тебя любят. Настоящее счастье – это, когда любишь ты!».

Нас любили и понимали, а мы любили в ответ.

– Михаил Леонидович, у вашего отца есть внуки?

– У него пять внучек. Катя, Лена, Даша – мои дочки. Юля и Алина – брата Сергея. Есть у Леонида Михайловича и правнук – Мирослав, сын Юлии.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ



В этом году 6 декабря Л.М.Чернову исполняется 85 лет. Отличный профессионал, прекрасный отец, любящий дедушка, верный друг – он выполнил всё завещанное человеку: построил дом (и не один), воспитал сыновей, и посадил дерево (и не одно).

Родные, друзья, коллеги поздравляют Леонида Михайловича со славным юбилеем. Желают ему крепкого здоровья, энергии, долгих лет жизни, мирного неба над головой.