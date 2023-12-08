Тайны белого листа

В гостях у проекта «Школа юных журналистов «Автор» побывала художник, дизайнер, иллюстратор, ответственный секретарь газеты «Восход» и генератор самых разных идей Алла Казакова.
– Алла Вячеславовна, как стать профессионалом в любимом деле? Поделитесь опытом.
– Когда я окончила худграф в Магнитогорске и заинтересовалась графическим дизайном, то стала осваивать его самостоятельно: мне было интересно размещать на плоскости, на белом листе тексты, рисунки, фотографии. Интернет в те годы был слабенький, и мы учились у известных иллюстраторов, бывали на выставках, зачастую действовали по наитию. Полезным опытом стали для меня годы работы в должности бильд-редактора в «Стерлитамакском рабочем». Один из моих принципов: в любом формате, будь то листовка, афиша, газетная полоса или книжная страница, главное – донести до читателя содержание, смысл. Как бы ни хотелось дизайнеру проявить креативность, его основная задача – сделать так, чтобы текст был прочитан.
– Многие газеты, в том числе «Российская газета» и «Известия», традиционно издаются с чёрно-белыми фотографиями. А сегодняшние читатели хотят цветных картинок. Кто прав и что делать?
– Во-первых, газета – это не книга, которую вы будете беречь всю жизнь и передадите детям и внукам. Газета живёт один день, и было бы технологически неразумно тратить средства на цветную печать. Во-вторых, чёрно-белые фотографии – особый вид искусства – для тех, кто понимает. Цвет хорош ситуативно: если нужно показать, к примеру, праздник национального костюма или художественную выставку. А вот портрет смотрится более выигрышно в чёрно-белом варианте, потому что в нём нет лишней информации. В целом чёрно-белая фотография – это более эстетично, тонко, и к этому искусству себя надо приучать. Как надо приучать себя, скажем, к чтению умных текстов.
– У Вас в руках – книга стихов для детей местного автора Юрия Топчина, книга задорная, уютная и красивая благодаря как текстам, так и Вашим иллюстрациям. Художникам будет интересно: как работать с авторами, чтобы понять друг друга?
– Начнём с того, что всегда автор выбирает, кто будет иллюстрировать его книгу, а не наоборот. Ему помогают базы данных и сотрудничество с издательствами. Затем автор и художник, исходя из бюджета, обсуждают, сколько стихов в книге будет проиллюстрировано. Какие именно это будут стихи, обычно я выбираю сама: у меня должно возникнуть чёткое представление о том, какой должна быть картинка. В итоге автор либо одобряет то, что у меня получается, либо нет, и тогда я дорабатываю рисунок или меняю его концепцию. В любом случае работа автора и иллюстратора – это творческий тандем. Либо он складывается, либо нет, от этого зависит результат. Практический совет художникам: если вы делаете иллюстрацию для тиражирования, сделайте по максимуму – подготовьте её к печати сами и проконтролируйте процесс издания, иначе ваш труд может быть испорчен. Чтобы этого не произошло, нужно быть на связи не только с автором, но и с издательством.
– Вы работаете в газете. Насколько важна журналистика сегодня, в век телефонов?
– Даже когда мобильных телефонов не было, не все читали хорошие газеты: кто-то предпочитал глянец, кто-то – жёлтую прессу. Сегодня в информационном пространстве особенно много мусора, поэтому качественная журналистика – это действительно важно. Но видеть ли жизнь такой, какая она есть, и думать ли вместе с журналистом, как сделать её лучше – это во все времена читатель решает сам.
– Какова природа правдивого взгляда на жизнь? Можно ли этому научиться?
– Я считаю, важен личный опыт проживания событий и впечатлений. И внимание к деталям.
Беседовали Екатерина Яковлева и юнкоры "Стерлитамакского рабочего"