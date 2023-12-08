Тайны белого листа

– У Вас в руках – книга стихов для детей местного автора Юрия Топчина, книга задорная, уютная и красивая благодаря как текстам, так и Вашим иллюстрациям. Художникам будет интересно: как работать с авторами, чтобы понять друг друга?

– Начнём с того, что всегда автор выбирает, кто будет иллюстрировать его книгу, а не наоборот. Ему помогают базы данных и сотрудничество с издательствами. Затем автор и художник, исходя из бюджета, обсуждают, сколько стихов в книге будет проиллюстрировано. Какие именно это будут стихи, обычно я выбираю сама: у меня должно возникнуть чёткое представление о том, какой должна быть картинка. В итоге автор либо одобряет то, что у меня получается, либо нет, и тогда я дорабатываю рисунок или меняю его концепцию. В любом случае работа автора и иллюстратора – это творческий тандем. Либо он складывается, либо нет, от этого зависит результат. Практический совет художникам: если вы делаете иллюстрацию для тиражирования, сделайте по максимуму – подготовьте её к печати сами и проконтролируйте процесс издания, иначе ваш труд может быть испорчен. Чтобы этого не произошло, нужно быть на связи не только с автором, но и с издательством.

– Вы работаете в газете. Насколько важна журналистика сегодня, в век телефонов?

– Даже когда мобильных телефонов не было, не все читали хорошие газеты: кто-то предпочитал глянец, кто-то – жёлтую прессу. Сегодня в информационном пространстве особенно много мусора, поэтому качественная журналистика – это действительно важно. Но видеть ли жизнь такой, какая она есть, и думать ли вместе с журналистом, как сделать её лучше – это во все времена читатель решает сам.

– Какова природа правдивого взгляда на жизнь? Можно ли этому научиться?

– Я считаю, важен личный опыт проживания событий и впечатлений. И внимание к деталям.

Беседовали Екатерина Яковлева и юнкоры "Стерлитамакского рабочего"