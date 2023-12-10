А вы не откладываете счастье на потом?

Сколько тонн лишнего веса коллективно сброшено людьми со следующего понедельника? Сколько тысяч курильщиков избавились от губительной привычки с очередного Нового года? Ноль. Кто хочет – делает. Остальные – откладывают.
Почему мы порой сами себе оказываемся недругами? Об этом беседуем с психологом Стерлитамакского психоневрологического интерната Алиёй Идрисовой.
– Синдром отложенной жизни. Название говорит само за себя. А подробнее?
– Это состояние, когда человек откладывает свои мечты, цели и желания на будущее вместо того, чтобы жить и наслаждаться ими в настоящем. Действительно, многие из нас склонны отсрочить заветное, предпочитая сосредоточиться на текущих обязанностях, работе или различных обстоятельствах.
– Почему?
– Люди могут думать, что будут счастливы, когда достигнут определённого статуса, заработают больше денег или улучшат свои условия жизни. Однако, когда они достигают этих целей, часто осознают, что все равно не чувствуют себя полностью удовлетворёнными и счастливыми. А всё потому, что зачастую не живут в моменте.
– Почему откладывать исполнение своих желаний невыгодно?
– Это может привести к потере времени и упущенным возможностям. Человек незаметно для себя лишается моментов радости, любви и приключений, так как слишком занят стремлением к гипотетическому будущему. Он может упустить возможность развиваться и расти как личность прямо сейчас, так как все его усилия направлены на будущие достижения.
Синдром отложенной жизни также чреват чувством разочарования и недовольством. Когда человек постоянно отодвигает своё счастье на будущее, он может застрять в состоянии постоянного ожидания и никогда не достигнуть истинного удовлетворения.
– Как избежать такого отношения к жизни?
– Важно научиться ценить то, что есть сегодня, и наслаждаться моментом. Это не означает, что нужно полностью отказываться от планирования и стремления к достижению целей, но важно найти баланс между настоящим и будущим. Жизнь происходит здесь и сейчас, и каждый день предлагает возможности для радости, роста и исполнения желаний.
План для тех, кто решил действовать
Так вы сможете наслаждаться каждым днем и достигать своих вершин, не откладывая успех на будущее.