А вы не откладываете счастье на потом?

Сколько тонн лишнего веса коллективно сброшено людьми со следующего понедельника? Сколько тысяч курильщиков избавились от губительной привычки с очередного Нового года? Ноль. Кто хочет – делает. Остальные – откладывают.

Почему мы порой сами себе оказываемся недругами? Об этом беседуем с психологом Стерлитамакского психоневрологического интерната Алиёй Идрисовой.

– Синдром отложенной жизни. Название говорит само за себя. А подробнее?

– Это состояние, когда человек откладывает свои мечты, цели и желания на будущее вместо того, чтобы жить и наслаждаться ими в настоящем. Действительно, многие из нас склонны отсрочить заветное, предпочитая сосредоточиться на текущих обязанностях, работе или различных обстоятельствах.

– Почему?

– Люди могут думать, что будут счастливы, когда достигнут определённого статуса, заработают больше денег или улучшат свои условия жизни. Однако, когда они достигают этих целей, часто осознают, что все равно не чувствуют себя полностью удовлетворёнными и счастливыми. А всё потому, что зачастую не живут в моменте.

– Почему откладывать исполнение своих желаний невыгодно?

– Это может привести к потере времени и упущенным возможностям. Человек незаметно для себя лишается моментов радости, любви и приключений, так как слишком занят стремлением к гипотетическому будущему. Он может упустить возможность развиваться и расти как личность прямо сейчас, так как все его усилия направлены на будущие достижения.

Синдром отложенной жизни также чреват чувством разочарования и недовольством. Когда человек постоянно отодвигает своё счастье на будущее, он может застрять в состоянии постоянного ожидания и никогда не достигнуть истинного удовлетворения.

– Как избежать такого отношения к жизни?

– Важно научиться ценить то, что есть сегодня, и наслаждаться моментом. Это не означает, что нужно полностью отказываться от планирования и стремления к достижению целей, но важно найти баланс между настоящим и будущим. Жизнь происходит здесь и сейчас, и каждый день предлагает возможности для радости, роста и исполнения желаний.

План для тех, кто решил действовать

Для начала определите свои мечты и цели. Задумайтесь о том, чего вы действительно хотите, что приносит вам счастье и удовлетворение. Это может быть как карьерный успех, так и личные отношения, здоровье или путешествия. Затем создайте план действий. Разработайте конкретные шаги, которые помогут вам достичь своих целей. Разбейте цели на более мелкие задачи, чтобы они стали осуществимыми. Не откладывайте конкретные действия на потом. Начните принимать меры сейчас, чтобы двигаться в сторону своих мечтаний и целей. Не ждите идеального момента или условий – начните делать шаги сегодня. Будьте гибкими. Помните, что планы могут меняться, и это нормально. Будьте открытыми для новых возможностей и готовыми адаптироваться к изменениям. Наслаждайтесь процессом. Не фокусируйтесь только на конечной цели, но наслаждайтесь самим процессом достижения своих мечтаний. Не забывайте остановиться и насладиться моментом, вместо того, чтобы постоянно стремиться к будущему. Уделяйте время своим интересам. Не забывайте о своих потребностях. Найдите время для хобби, спорта, отдыха и общения с близкими людьми. Это поможет вам наслаждаться жизнью в настоящем. Практикуйте благодарность. Цените то, что уже есть в вашей жизни, и будьте благодарны за каждый момент. Это поможет вам оценить настоящий момент и не откладывать свое счастье на будущее. Будьте осознанными. Уделите внимание своим мыслям и эмоциям. Практикуйте медитацию или другие техники осознанности, чтобы присутствовать в настоящем моменте. Мечты и цели нужно визуализировать – записывать или рисовать. Ведение дневника или создание визуальных коллажей может помочь вам ясно представлять и помнить, к чему вы стремитесь. Не бойтесь рисковать. Иногда для того, чтобы мечты сбылись, нужно выйти из зоны комфорта и рискнуть. Будьте готовы сделать шаг в неизвестность и преодолеть свои страхи.

Так вы сможете наслаждаться каждым днем и достигать своих вершин, не откладывая успех на будущее.