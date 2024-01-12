«Главный ориентир – защита людей»

Беседуем с прокурором города

12 января свой профессиональный праздник отметили ветераны и действующие работники прокуратуры Российской Федерации. В этот день исполняется 302 года со дня образования этого ведомства. Накануне этой знаменательной даты мы встретились с прокурором Стерлитамака, старшим советником юстиции Д.В.Коровкиным.

– Дмитрий Викторович, вы возглавили прокуратуру нашего города чуть более года назад. О каких итогах можно вести речь?

– Стерлитамак – один из самых больших городов в республике после Уфы. Здесь есть всё, что присуще региону в целом – как позитивное, так и негативное. Если говорить о развитии города, тех программах, которые здесь действуют, социальных потребностях, имеющихся в городе – всё это широко представлено. Реализуются различные социальные программы, национальные проекты, на которые выделяются крупные денежные средства. В Стерлитамаке проживают более 280 тысяч человек, поднимаемых ими вопросов довольно много. Они затрагивают практически все сферы жизни.

Люди часто к нам обращаются, и как любая большая прокуратура мы являемся рекордсменом по количеству принятых граждан. Я считаю это плюсом, потому что это, во-первых, свидетельствует о доверии жителей к нам, а во-вторых, общаясь с людьми, мы черпаем много полезной информации. Проблемы, с которыми к нам обращаются, сигнализируют о том, на что следует обратить пристальное внимание.

– С чем обращаются граждане?

– Обращения мы получаем на приёмах граждан, они поступают в специальный ящик, налажено электронное взаимодействие. За год их поступило почти три тысячи. Если делить на категории, то основная масса обращений – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это больше касается продолжающейся реформой системы ЖКХ и неким недопониманием каких-то мероприятий, ненадлежащей работой управляющих компаний либо недостаточным контактом с населением со стороны УК или ТСЖ.

Законодательство об исполнительном производстве тоже довольно частая тема обращений граждан по поводу соблюдения судебными приставами закона при реализации своих полномочий. Это связано с тем, что сейчас у многих граждан порой не хватает заработка, а если ещё и судебный пристав накладывает арест на счёт, взыскивает денежные средства, то это вызывает негодование у людей. Или наоборот: кто-то стремится добиться справедливости и взыскать средства. В этой сфере достаточно много проблем, на которые мы стараемся обращать больше внимания: взыскание алиментов, решение вопросов социально незащищённой категории населения – пенсионеров, инвалидов, людей, не имеющим возможности защищать себя по каким-либо основаниям. Законодатель для них предусмотрел возможность уменьшения платежей до величины прожиточного минимума. Люди, обращаясь к нам, пытаются реализовать право снижения взыскания. Мы перенаправляем такие обращения по адресу и разъясняем гражданам, как это выглядит с точки зрения закона.

Некоторые проблемы имеют отношение к сфере ЖКХ, например, вывоз мусора. Эта тема также связана с реформой, поэтому возникает много вопросов, которые с течением времени тоже решаются управляющей компанией, муниципалитетом и региональным оператором.

Очень острым в Стерлитамаке является вопрос чистоты воздуха. Город окружён крупными химическими предприятиями, поэтому периодически мы ощущаем специфический запах. Чтобы определить его источник, необходимы исследования. Специальные лаборатории, стационарные и мобильные, находящиеся в ведении Минприроды, разработали целый алгоритм действий при поступлении сигналов о появлении запаха. Они производят отбор проб в конкретных точках, определяют концентрацию веществ и предприятие, которое произвело выброс в атмосферу. В этой связи проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении определённого субъекта. В большинстве случаев это епархия Башкирской природоохранной прокуратуры, но мы участвуем в процессах координации деятельности лабораторий. Мы за чистый воздух и за то, чтобы все предприятия и экологические службы соблюдали требования действующего законодательства.

Люди в Стерлитамаке вполне здравомыслящие, задают правильные вопросы, их беспокоят действительно насущные проблемы, и самое главное, на мой взгляд, в большинстве они решаемые. Если говорить об органах исполнительной власти, правоохранительных органах, здесь есть возможность работать с ними конструктивно. Они заточены на соблюдение требований закона и решение вопросов в рамках предоставленных полномочий. Соблюдение прав граждан превыше всего для каждого государственного органа.

– Расскажите о коллективе, который вы возглавляете.

– Прокуратура сегодня работает в полном составе, нас 26 человек. Она одна из самых больших в Республике Башкортостан. Всего их 72. Считаю, что наш коллектив боеспособен. Прошлый год мы закончили вполне достойно, все поставленные задачи решены, программные мероприятия и национальные проекты были выполнены под нашим контролем. Считаю, что те стратегические цели, которые стояли перед органами местного самоуправления либо иными социально ориентированными службами, выполнены не без нашего участия.

– Какими качествами должен обладать работник прокуратуры?

– Начнём с того, что все наши сотрудники имеют полное юридическое образование, полученное по программам бакалавриата и магистратуры либо специалитета. Что касается личных качеств, то как минимум должно быть желание, потому что без него мы работать успешно не сможем нигде. Поскольку прокуратура обладает надзорными функциями и предполагает взаимодействие со многими государственными органами, правоохранителями, то необходимо обладать коммуникабельностью. Наша работа зачастую выходит за пределы рабочего времени – иногда нас подолгу не видят жёны, дети, причём, это касается не только мужчин, иногда дети не видят своих мам, поэтому нужны самодисциплина и выдержка. Но самый главный ориентир – защита людей, оказание им помощи. Результат нашей деятельности, который скрывается за цифрами, отчётами, совещаниями и т.д., всё-таки конкретный, взятый из жизни, пример, когда мы смогли помочь человеку, семье, коллективу, организации, предпринимателю. По большому счёту, все эти качества в человеке закладываются с детства, и если он ими обладает, то приходит к нам с желанием работать и помогать обществу и государству. Конечно, с ходу все эти черты характера не разглядишь. Будущему сотруднику желательно пройти практику, чтобы была возможность присмотреться к нему.

– Как вы подбираете кадры?

– Ко мне приходят абитуриенты, желающие сориентироваться в выборе профессии. За последний год я пообщался со всеми, кто хотел бы связать свою жизнь с нашей службой. Школьники, будущие студенты приходят сюда, чтобы получить представление о прокуратуре и в какой вуз поступать. Со студентами юридического факультета мы организуем встречи, предлагаем им ознакомиться с нашей работой, конечно, с соблюдением всех режимов секретности и т.п. Мы стараемся честно показать, что у нас нелегко, что не всегда получается придерживаться рабочего графика, чтобы молодые люди осознанно выбирали службу в прокуратуре. Третья категория соискателей – те, кто уже получили дипломы об образовании. Для того, чтобы стать работником прокуратуры, нужно быть зачисленным в резерв прокуратуры Республики Башкортостан. Я как территориальный прокурор должен обратиться с ходатайством к прокурору РБ о том, что рекомендую человека для работы в органах прокуратуры. Прежде всего я должен быть убеждён в положительных личных качествах кандидата, полноте и качестве его образования, чистоте его помыслов, безупречности биографии молодого человека и его близких родственников – таково требование закона. И, конечно, необходимо медицинское подтверждение о возможности человека трудиться в органах прокуратуры.

Студенты юридического факультета СФ УУНиТ, имеющего аккредитацию через прокуратуру республики и соответствующий договор, проходят у нас практику. Они получают представление о работе, а мы, в свою очередь, – о них и о том, желают ли они связать дальнейшую деятельность с прокуратурой.

– Дмитрий Викторович, как вы выбрали свою профессию? Кто-то повлиял на ваше решение?

– Я не из прокурорской династии, а, можно сказать, пришедший в профессию почти случайно. В старших классах гимназии я выбрал гуманитарное направление, что меня сориентировало на профессию юриста. Когда я определялся с выбором места работы, после ознакомительных практик в суде, прокуратуре, милиции, выбрал прокуратуру. Работа там мне показалась более понятной. И сейчас я уже могу посоветовать всем студентам-юристам начинать работу в прокуратуре, потому что это хорошая школа. У меня как прокурора три больших направления деятельности: надзор за исполнением федерального законодательства, процессуальный надзор за тем, как расследуются уголовные дела правоохранительными органами, и поддержание государственного обвинения в суде. Общий надзор за исполнением федерального законодательства включает в себя контроль за соблюдением любого закона – в нашем случае на территории Стерлитамака. То есть, в каком жилье мы живём, почему у нас горит свет и сколько мы за это платим, как нужно чистить дворы от снега, как должны быть организованы пассажирские перевозки, как выплачивается зарплата и почему не реже двух раз в месяц, обеспечивают ли нас в больницах льготными лекарствами, почему размер пенсии именно такой и т.д. – любые правоотношения относятся к федеральному законодательству. Работая в этой сфере, очень легко быть в курсе всех изменений.

– Могут ли в ходе судебного процесса прокурор и адвокат быть союзниками для выяснения истины?

– Наша система правосудия организована на принципе состязательности. В уголовном процессе прокурор выступает государственным обвинителем. Защищает обвиняемого адвокат. Но и у потерпевшего может быть адвокат, а он, по большому счёту, оказывается на стороне прокурора. Принцип состязательности не предполагает вражды – в споре рождается истина. В итоге судьбу человека в уголовном процессе вершит не прокурор, не адвокат, а суд. Задача обвинения и защиты – предоставить спектр доказательств, связанных с личностью обвиняемого, обстоятельствами преступления.

– Несмотря на многочисленные предупреждения, материалы в СМИ, в стране растёт число случаев дистанционного мошенничества. Как складывается обстановка с этим видом преступления в нашем городе?

– В целом рост преступлений в республике связан с дистанционным мошенничеством. К сожалению, Стерлитамак эти преступления стороной не обошли. Мы наблюдаем резкий рост. Эта тема очень больная и тяжело раскрываемая. Практически всегда телефонный мошенник находится за пределами нашего государства, и достать его нашим правоохранительным органам зачастую не представляется возможным. Работники прокуратуры, сотрудники полиции стараются постоянно доводить эту информацию до людей, размещаем буклеты, информационные листовки в общественном транспорте, на электронных табло. Мы проводим мероприятия, встречаемся с учителями, врачами, со многими рабочими коллективами. Но, к сожалению, люди не слушают либо не читают, надеются, что их это не коснётся. Мошенники им звонят и сообщают, что их родственники попали в ДТП, гражданам поступают звонки якобы из службы безопасности банков, представителей компаний мобильной связи, правоохранительных органов, прокуратуры и т.п. Люди должны быть бдительными, понимать, что никакая служба безопасности им звонить не будет. Любой вопрос, связанный с переводом с его счёта денег, может поступать только от мошенников. К сожалению, люди нас не слышат, отвергают помощь сотрудников полиции, которые стоят возле банкоматов и стараются пресекать возможность снять деньги и перевести на электронный кошелёк. Получается, что, общаясь с мошенниками, граждане не замечают людей в форме. Только спустя время, лишившись денег, они обращаются за помощью к сотрудникам полиции.

– Как в нашем городе складывается ситуация с выявлением незаконного оборота наркотических веществ?

– Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, за год выросло на 15 процентов. Такая статистика связана с тем, что несколько изменился порядок отчётности. К сожалению, сегодня реализация наркотиков тоже происходит дистанционным способом посредством каналов, закладок. Но механизмы выявления закладчиков, мест закладки и организаторов этого преступного бизнеса уже есть. Заинтересованные службы работают, и с этим, собственно, связан рост числа таких преступлений. По сути это рост выявленных преступлений.

– Немного о личном: как вы относитесь к современным информационным технологиям?

– Я стараюсь быть в тренде и, конечно, владеть ими. Они однозначно облегчают нам жизнь. Теми способами и возможностями, которые у нас были 15-20 лет назад, мы сегодня такой объём работы просто бы не реализовали.

– Как вы отдыхаете? Что помогает вам отключиться от работы?

– Как минимум у нас есть один выходной в неделю, который я провожу с семьёй. У меня трое детей, они и помогают мне отвлечься от работы.

– Чем вы увлекаетесь, в свободное время?

– Мы люди в погонах, поэтому стараемся заниматься спортом, быть физически развитыми. У меня есть хобби – охота и рыбалка. Люблю природу, увлекаюсь туризмом, к тому же окрестности Стерлитамака дают прекрасную возможность для путешествий.

– Что вы посоветуете начинающим работникам прокуратуры?

– Я бы им сказал, что у них всё впереди, и им в первую очередь надо работать над собой.

– Что вы пожелаете своим коллегам?

– Желаю всем мира, добра, спокойствия, удовольствия от того, чем они занимаются на работе. Ну, а если и дома всё будет хорошо, то и соответственно реализовывать свой потенциал будут спокойно и достойно.

Фото Сергея Крамскова