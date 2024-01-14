"Путь к мирной жизни" глазами участника СВО из Стерлитамака

– Вскоре после демобилизации я устроился работать по специальности – слесарем. На «БашРТС» работы много, и мне нравится, что я полезен людям, нашим горожанам. Рад, что работаю под началом мастера, у которого проходил практику, когда учился в колледже. Мы постоянно на связи с ребятами из нашей части – с Самарой, Питером, Москвой и Подмосковьем. Кто-то сейчас служит по контракту.

Кто-то находится дома – в отпуске, по ранению или демобилизован, как я. Понемногу восстанавливаюсь, по ночам меня уже почти не мучают кошмары. Для чего нужна спецоперация? Зачем мы идём на передовую? Чтобы мир увидел, кто настоящая сверхдержава, сильная и честная. Мы боремся с фашизмом, и правда на нашей стороне. За время своего участия в спецоперации я изменился: поумнел, расширил свои горизонты, стал лучше разбираться в людях, понимать их и ценить жизнь. Поэтому получить такой опыт – служить и защищать Родину – должен каждый парень и мужчина.

Продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту. Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.

На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.

Срок контракта:

от рядового до прапорщика включительно –

от шести месяцев;

для офицеров – от трёх до пяти лет.

Получить более подробную информацию можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района

(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото Тамары Андреевой