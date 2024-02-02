Золотые люди. Как рабочие СТУ объединяют город

Открытие троллейбусного движения – пусть и не событие мирового масштаба, но тоже мощный прорыв – в сфере скоростей и оптимального транспортного сообщения города и химического производства.

Сегодня Стерлитамакское троллейбусное управление – крупнейший городской перевозчик: по 12 троллейбусным и 4 автобусным маршрутам предприятие перевозит 38 процентов населения – около 40 тысяч человек ежедневно. На троллейбусах проезжают 13 млн пассажиров в год. Первый троллейбус выходит на линию в 5.26, последний заходит в депо в час ночи.

Накануне дня рождения Стерлитамакского троллейбусного управления мы беседуем с и.о.начальника управления А.В.Паничевым о сегодняшних реалиях предприятия, о миссии троллейбусников и о достойных рабочих местах.

– Андрей Владимирович, расскажите, почему в современном Стерлитамаке важно развивать именно электротранспорт?

– Актуальна в первую очередь его экологичность. Учитывая приближенность промзоны к жилым районам города, мы можем реально снижать экологическую нагрузку именно за счёт экологичного транспорта. Ещё одна причина того, почему городу нужны троллейбусы – эффективное использование улично-дорожной сети: на одном и том же участке дороги троллейбус перевозит в 4 раза больше пассажиров, чем автобус малого класса. Следующий важный момент: соблюдая социальные стандарты транспортного обслуживания населения, мы обеспечиваем доступность, в том числе для маломобильных групп, сравнительно низкую стоимость проезда, регулярные перевозки по расписанию, надёжность и комфорт. Также напомним, что троллейбус – легальный транспорт, поэтому около 100 млн рублей наше предприятие ежегодно перечисляет в бюджет и внебюджетные сферы.

– Каким Вы видите будущее вашего предприятия?

– Стерлитамак – город троллейбусов, и мы делаем всё, чтобы развиваться в этом направлении. Администрация поддерживает нас во всех начинаниях. Мы подаём документы на участие в федеральной программе «Развитие общественного транспорта» (часть национального проекта «Безопасные и качественные дороги»)и в других программах, которые дадут нам возможность обновить троллейбусный парк. СТУ совместно с компанией «Башгид» развивают промышленный туризм в Стерлитамаке: каждую неделю у нас проводят экскурсии для школьников и взрослых, к нам приезжают не только жители республики, но и гости из Самары, Санкт-Петербурга и Москвы. За год СТУ посетили более 10 тысяч человек. Наш экскурсионный троллейбус знают и любят: после экскурсии по предприятию гостей ждёт маршрут по Стерлитамаку, где они знакомятся с самыми интересными страницами его истории.

– Что для Вас значит работа в СТУ?

– С августа 2023 года я исполняю обязанности начальника управления. Это большая ответственность: наша главная задача – обеспечивать качественные перевозки. Люди выбирают троллейбусы, особенно нуждаются в них пенсионеры, школьники, студенты, мамы с колясками… На нашем предприятии работают золотые люди, профессионалы: несмотря на изношенность машин, рабочие так над ними трудятся, что троллейбусы выходят из депо как новенькие. Даже самый пожилой троллейбус – 1992 года выпуска – справляется: возит людей комфортно и безопасно. Мы объединяем город: наши маршруты проложены даже там, куда не ездят частники. На троллейбусах бесплатно ездят дети-сироты, дети участников СВО, а работникам предприятия, чьи близкие родственники находятся в зоне СВО, мы оказываем материальную помощь.

Мой папа работал водителем троллейбуса, брал меня с собой на маршрут. Помню, на конечных станциях я садился в кабину, крутил руль и говорил в микрофон названия остановок. Мне, маленькому мальчику, это было очень интересно, и я с детства мечтал, как и папа, быть водителем и приносить пользу горожанам. Мой четырёхлетний сын тоже знает, где я работаю: я часто катаю его на троллейбусе, показываю город и рассказываю о своём предприятии, сила которого – труд многих и многих людей.

– Какие они, золотые люди? Где обучаются, в каких условиях работают, какую зарплату получают?

– В апреле 2022 года СТУ получило лицензию на право профессионального обучения водителей транспортных средств, теперь водителей обучают педагоги со стажем и внушительным опытом работы на предприятии. Для улучшения условий труда на предприятии осенью мы отремонтировали бытовые помещения, душевые комнаты, цеха. Работу в этом направлении будем продолжать. С 1 июля при поддержке администрации города нам удалось увеличить зарплату на 25 процентов, тем самым остановить отток кадров ивернуть сотрудников, которые уволились. Сегодня средняя зарплата в СТУ составляет около 38 тысяч рублей.

Предприятие славится трудовыми династиями и настоящими профессионалами своего дела. Наши работники видят, что они ценны и действительно нам нужны. Добро пожаловать в наш дружный коллектив!