Светопись её работ

Сегодня день рождения отмечает член Союза фотохудожников России, победитель и призёр множества международных и всероссийских фотоконкурсов, участник фотовыставок различных уровней, фотокорреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамара Андреева.

«Фотос» по-гречески означает «свет». Тамара умеет работать со светом, как никто другой. Талант, трудолюбие, способность видеть необычное в обыденном позволяют ей снимать удивительные по красоте пейзажи и создавать пронзительные образы современников - портреты стариков, детей, людей искусства, рабочих, учителей, врачей.

Любовь Тамары к путешествиям, чувство цвета и света, наблюдательность, неистребимая охота к перемене мест дарят нам, поклонникам её творчества, незабываемые встречи с воссозданными ею мирами - глубокими, философскими и по-настоящему прекрасными.

Мы поздравляем нашу коллегу с её праздником, желаем ей крепкого здоровья, счастья и новых творческих побед!

Фото Тамары Андреевой