-22 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Встреча для вас
24 Февраля , 11:17

Светопись её работ

Сегодня день рождения отмечает член Союза фотохудожников России, победитель и призёр множества международных и всероссийских фотоконкурсов, участник фотовыставок различных уровней, фотокорреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамара Андреева.

Светопись её работ
Светопись её работ

Сегодня день рождения отмечает член Союза фотохудожников России, победитель и призёр множества международных и всероссийских фотоконкурсов, участник фотовыставок различных уровней, фотокорреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамара Андреева.

«Фотос» по-гречески означает «свет». Тамара умеет работать со светом, как никто другой. Талант, трудолюбие, способность видеть необычное в обыденном позволяют ей снимать удивительные по красоте пейзажи и создавать пронзительные образы современников - портреты стариков, детей, людей искусства, рабочих, учителей, врачей.

Любовь Тамары к путешествиям, чувство цвета и света, наблюдательность, неистребимая охота к перемене мест дарят нам, поклонникам её творчества, незабываемые встречи с воссозданными ею мирами - глубокими, философскими и по-настоящему прекрасными.

Мы поздравляем нашу коллегу с её праздником, желаем ей крепкого здоровья, счастья и новых творческих побед!

Фото Тамары Андреевой

Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Светопись её работ
Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru