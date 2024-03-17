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17 Марта , 21:14

Обыкновенный подвиг

На этом фото боец СВО с позывным «Коробочка 2» разделяет праздник сестрёнки: она заканчивает школу.

Обыкновенный подвиг
Обыкновенный подвиг

Это было до того, как 35-летний стерлитамаковец  отправился служить по контракту в зону СВО.

– По контракту я начал работать ещё до начала Спецоперации – в Оренбургской области в  посёлке Тоцкое Второе в 21 бригаде, – рассказывает боец. – Служил в разведбатальоне, за это время побывал в разных концах нашей необъятной родины. Из заграничных командировок был в Сирии с 2018 на 2019 год. Очень красивая страна со своей интересной историей, обычаями и архитектурой, но, увы, очень разрушена и покалечена войной. Далее по приказу отправился на Украину.

Если бы лица участников СВО можно было публиковать открытыми (мы закрываем лица для безопасности бойцов и их семей), вы бы увидели по-детски доверчивый синий взгляд и ямочки на щеках. Для таких людей самое немыслимое – жестокость:

– Кто-то спросит, как можно спокойно убить человека? – делится размышлениями боец. – Представляешь его мишенью на полигоне и всё, тем более, видя, что они делают со своими же мирными людьми, понимаешь: это уже не люди. А если не люди, то их убивать проще.

«Коробочка 2» был демобилизован из-за трагедии:

– За время продвижения колонны до Киева мы множество раз попадали в кольца засады.  Отбивались, пробивались через них не один день. Не добравшись 38 км до Киева, я был ранен при прикрытии своих товарищей. Потерял ногу. Вторую раздробило, но цела. Кто-то спросит, жалею ли я об этом? Я отвечу: «Нет». Я сам подписывал контракт и выполнял свой долг перед Родиной. А самое главное, почему не так обидно было потерять ногу – потому что слаженность нашей работы с моим наводчиком вытащила наших ребят. Около 40 семей, женщины и дети, не потеряли своих мужей и отцов.

Автор:Екатерина Яковлева
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