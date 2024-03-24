История одного юного памятника

Мемориал представляет образ воина-защитника, демонстрирует силу Крылатой гвардии и раскрывает основные вехи отечественной истории воздушно-десантных войск.

Игорь Владимирович Пылаев – один из тех наших горожан, благодаря которым в августе 2022 года этот памятник занял почётное место в городском пространстве.

Депутат Городского Совета V созыва, заместитель председателя «Российского союза ветеранов Афганистана» в г.Стерлитамаке, заместитель директора ООО «Союз-Афган», Пылаев стал участником проекта «Атайсал» («малая родина») и реализовал идею установить мемориал в память о своём наставнике Сергее Геннадьевиче Пахомове. Председатель республиканского союза ветеранов Афганистана, гвардеец-десантник, кавалер ордена Красной звезды умер у него на руках в 2018 году.

– Сергей Геннадьевич – человек-легенда, много сделавший для ветеранского движения города, региона и страны, – говорит Игорь Владимирович. – Он служил в 350-м полку ВДВ в Кабуле, был депутатом Городского Совета нескольких созывов. Участвовал во всех городских патриотических событиях и обдумывал, как увековечить память о братьях-десантниках нашего города. Я решил воплотить в жизнь его замысел. Для меня принципиально важно было, чтобы десантник на мемориале выглядел как боец времён именно Афганского конфликта. Я изучал документы, читал специальную литературу и в 2019 году обратился с набросками в Студию камня.

Началась кропотливая работа. Мастера Владимир и Владислав Степановы и Олег Искужин не раз переделывали памятник вслед за совершенствованием его концепции. Ветераны боевых действий, председатель «Российского союза ветеранов Афганистана» в г.Стерлитамаке Сергей Иванович Балмасов и Владимир Сергеевич Егоров, заместитель главы администрации Михаил Васильевич Григорьев помогали советами, чтобы скульптура достигла максимального правдоподобия. Идею памятника поддержал и определил для него место мэр Стерлитамака Владимир Иванович Куликов. К сожалению, Владимира Ивановича в 2021 году не стало. Памятник в 2022 году открывал глава администрации Стерлитамака Рустэм Фаритович Газизов. Сотрудники ООО «Союз-Афган» благодарят его за активную поддержку и участие в реализации идеи.

Мемориал получился основательный: скульптура десантника в полный рост, рядом – гранитная плита с голубым беретом, в центре – большая эмблема ВДВ с парашютом, а справа – пять гранитных плит с выгравированными иллюстрациями боёв. Финансирование памятника взяло на себя ООО «Союз-Афган».

– Для чего мы всё это сделали? Для будущего. Наш долг – воспитать достойное поколение, – говорит Игорь Владимирович. – Крылатой пехотой интересуются подростки – будущие десантники. Преемственность поколений, живая история, память о защитниках, которая навсегда останется с жителями нашего города, – это нам дорого, это для всех нас важно.

P.S. Игорь Владимирович постоянно находится на связи с участниками СВО из Стерлитамака и помогает им и членам их семей, а также родственникам погибших ребят. В феврале организацией «Союз-Афган» по инициативе Игоря Пылаева в Парке Победы, на одной из сторон стелы воинам-интернационалистам, открыты мемориальные доски с именами бойцов из Стерлитамака, погибших на СВО. Мы будем их помнить – и в наших сердцах они будут жить.